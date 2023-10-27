В ЦАХАЛ заявили, что в секторе Газа удерживают не менее 229 заложников

ХАМАС удерживает в секторе Газа не менее 229 заложников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, пишет 27 октября ТАСС.



По его словам, семьи похищенных людей уже проинфомировали. Хагари добавил, что информация о заложниках попадает в публичное поле только после общения с их семьями. Подтверждение информации связано с появляющимися разведданными.



Также он рассказал, что с 7 октября погибли 310 военнослужащих армии Израиля. Как отмечает РИА Новости, с начала эскалации в секторе Газа погибли 53 сотрудника агентства ООН, помогавших беженцам.

