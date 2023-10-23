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    Минус «семёрка». Дети подожгли упаковку от чипсов в машине на Приморском, скорая увезла девочку в психбольницу

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    25 комментариев

    Классические «Жигули» седьмой модели уничтожены в Приморском районе Петербурга по вине человека. Точнее, двух, и это дети. Обстоятельства стали известны «Фонтанке» 23 октября.

    Пожар произошёл днём 22 октября. По данным городского ГУ МЧС, вызов на Приморский проспект, дом 137, корпус 1, поступил в 13:24. Два пожарных расчёта потушили огонь минут за 10, автомобиль сгорел полностью. Никто не пострадал.

    После сигнала о пожаре информацию получила и полиция. На неохраняемую парковку, где сгорела машина, по данным «Фонтанки», приехали сотрудники ГИБДД. Они выяснили, что «погибший» чёрный ВАЗ-21074, выпущенный в 2006 году, имеет карельские номера и числится за жителем Карелии. С мужчиной связались, и он пояснил, что продал машину три года назад по договору купли-продажи и ничего о ней не знает. На месте полицейские застали двух подростков: 16-летнюю десятиклассницу и 14-летнего шестиклассника из Кронштадта. Они, как предполагается, сидели в салоне «Жигулей», подожгли упаковку от чипсов, бросили её на пол, и начался пожар.

    Оба подростка состоят на учёте в ПНД. Полицейские вызвали на место скорую помощь, которая увезла девочку в детскую психиатрическую больницу. Мальчика же забрала мама.

    Точные обстоятельства выясняются.

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    Комментарии 25

    hoboot23 Окт 2023 в 11:13
    чипсы вредно.
    +0−0
    Гость23 Окт 2023 в 10:55
    Грета Тунберг нервно курит.
    +0−0
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