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    На Южном полукольце Skoda не уступила Mitsubishi и оказалась в кювете. Погиб шестилетний сын водителя

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    21 комментарий

    Смертельная авария произошла вечером 22 октября на трассе А-120 (Южное полукольцо) в Тосненском районе. Одна из участниц нарушила правила дорожного движения на нерегулируемом перекрестке.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, на 112 километре трассы 25-летняя водитель «Шкоды Рапид» выезжала со второстепенной дороги на главную. В машине также был ее 6-летний сын. По предварительной информации, она не уступила «Митсубиши Аутлендер», за рулем которого была 55-летняя женщина. Машины столкнулись, «Шкоду» выбросило в кювет. Ребенок от полученных травм скончался на месте происшествия.

    По факту ДТП проводится проверка.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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    Комментарии 21

    Гость22 Окт 2023 в 23:16
    Бедный малыш..какое горе...
    +0−0
    Гость22 Окт 2023 в 22:59
    Собственными руками.....куда полезла, всегда понятно, что тебя не пропускают - не лезь, тут и правила никакие не нужны...
    +0−0
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