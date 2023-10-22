На Южном полукольце Skoda не уступила Mitsubishi и оказалась в кювете. Погиб шестилетний сын водителя

Смертельная авария произошла вечером 22 октября на трассе А-120 (Южное полукольцо) в Тосненском районе. Одна из участниц нарушила правила дорожного движения на нерегулируемом перекрестке.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, на 112 километре трассы 25-летняя водитель «Шкоды Рапид» выезжала со второстепенной дороги на главную. В машине также был ее 6-летний сын. По предварительной информации, она не уступила «Митсубиши Аутлендер», за рулем которого была 55-летняя женщина. Машины столкнулись, «Шкоду» выбросило в кювет. Ребенок от полученных травм скончался на месте происшествия.
По факту ДТП проводится проверка.