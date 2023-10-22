В Лужском районе «Скания» отбросила «Мазду» в большегруз. Водитель легковушки погиб

Водитель легкового автомобиля погиб в аварии с тремя грузовиками в Лужском районе. Машины ехали в попутном направлении. Подробности 22 октября сообщает
ДТП произошло в ночь на воскресенье. На
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Водитель легкового автомобиля погиб в аварии с тремя грузовиками в Лужском районе. Машины ехали в попутном направлении. Подробности 22 октября сообщает
ДТП произошло в ночь на воскресенье. На
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