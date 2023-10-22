В Лужском районе «Скания» отбросила «Мазду» в большегруз. Водитель легковушки погиб

Водитель легкового автомобиля погиб в аварии с тремя грузовиками в Лужском районе. Машины ехали в попутном направлении. Подробности 22 октября сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.



ДТП произошло в ночь на воскресенье. На 109-м километре трассы Р-23 «Псков» в районе деревни Сорочкино 23-летний водитель грузовика «Скания» совершил столкновение с двигавшейся в попутном направлении « Маздой-3 ». От удара легковушка врезалась в МАЗ, который стоял на запрещающем сигнале светофора. Грузовик в свою очередь врезался тягач «Вольво FM-TRUCK».