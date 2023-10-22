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    В Лужском районе «Скания» отбросила «Мазду» в большегруз. Водитель легковушки погиб

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    3 комментария

    Водитель легкового автомобиля погиб в аварии с тремя грузовиками в Лужском районе. Машины ехали в попутном направлении. Подробности 22 октября сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

    ДТП произошло в ночь на воскресенье. На 109-м километре трассы Р-23 «Псков» в районе деревни Сорочкино 23-летний водитель грузовика «Скания» совершил столкновение с двигавшейся в попутном направлении «Маздой-3». От удара легковушка врезалась в МАЗ, который стоял на запрещающем сигнале светофора. Грузовик в свою очередь врезался тягач «Вольво FM-TRUCK».

    36-летний водитель «Мазды» скончался от полученных травм. По факту аварии проводится проверка.

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    Комментарии 3

    Гость22 Окт 2023 в 21:04
    импорто у замещения замещает импор импорт и им портнова
    +0−0
    Гость22 Окт 2023 в 18:26
    А где же импортозамещение?
    +0−3
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