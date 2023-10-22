«Прибыль от песен Шатунова — это десятки миллионов в год». Известные адвокаты — о наследстве исполнителя «Белых роз» и других хитов

Таких преданных поклонников, как у Юры Шатунова, найдешь не у каждого исполнителя Фото: Динара Кафискина / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Больше года прошло с 23 июня, когда после концерта умер молодой и полный сил Юра Шатунов. Напомним, певцу стало плохо во время ужина с друзьями, его успели довезти до больницы подмосковного города Домодедово, но спасти 48-летнего исполнителя не смогли. Обширный инфаркт.



Больше года не звучали в России песни, под которые выросло несколько поколений его поклонников — наследники Шатунова продолжали бороться за авторские права на хиты. И наконец-то 17 октября в «Кроскус-Сити-Холле» состоялся концерт памяти. Под «Белые розы» плакали и смеялись тысячи зрителей, а с ними и самые близкие люди певца — жена Светлана, 17-летний сын Дэнис и 10-летняя дочь Эстелла, которые ради этого приехали из Германии в Москву. О чем рассказывали журналисты MSK1.RU.

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«Знает седая ночь все мои тайны» К сожалению, на концерте не было Сергея Кузнецова, автора текстов и композитора главных шлягеров «Ласкового мая». Он ненадолго пережил своего воспитанника и друга — Кузя, как его ласково называли в группе, скончался 7 ноября 2022 года от оторвавшегося тромба. Но перед смертью Юрий Шатунов и Сергей Кузнецов успели сделать главное — отстоять права на «Белые розы», «Розовый вечер», «Детство» и другие песни.

— Жаль, что Юра смог порадоваться нашей победе лишь несколько дней, — рассказал корреспонденту MSK1.RU Сергей Кузнецов после похорон Шатунова.

Сергей Кузнецов умер в результате серьезной болезни Фото: Юрий Шатунов, Сергей Кузнецов, «Ласковый май» / Vk.com Поделиться Поделиться





По словам композитора, он передал Юре права на все свои песни еще в 2019 году. Но только за несколько дней до смерти певца Ставропольский краевой суд подтвердил, что теперь Шатунов обладает всеми исключительными правами на композиции. Юристы, которых нанял певец, смогли доказать, что продюсер Андрей Разин присвоил себе права на хиты незаконно, подделав подпись Сергея Кузнецова в договоре, по которому тот отказывался от песен в пользу Разина.



А чтобы дополнительно подстраховаться, Сергей Кузнецов заключил договор на передачу прав и с вдовой Юрия Шатунова:

— Светлана и так наследница, но я заключил с ней отдельный договор, по которому передаю все свои права на песни. Такой же, как я заключал с Шатуновым. А взамен Светлана будет мне помогать. Я ей доверяю, как Юре, — рассказал корреспонденту MSK1.RU Cергей Кузнецов.



Семья Шатунова приехала на концерт из Германии MSK1.RU

Но, несмотря на решение суда и передачу прав вдове, Андрей Разин продолжил тяжбу за хиты, пытаясь отменить решение Ставропольского суда. Пока шли судебные разбирательства, на исполнение песен был наложен запрет.

— Существует разделение на право автора и право использования произведения, так называемое, исключительное право, — объясняет Алексей Сорочихин, адвокат московской коллегии адвокатов «Улищенко и партнеры». — Ведь автор может продать или передать свои права другим лицам, студии, продюсеру. За ним навсегда остается право автора, но воспроизводить эти песни, если права на них переданы другим, он не может. В случае Юрия Шатунова, если исключительные права теперь принадлежат ему, то ими обладает не только он, но и его наследники. Права включаются в наследственную массу и распределяются после его смерти.

Юрий Шатунов и Андрей Разин в эпоху «Ласкового мая» Фото: Юрий Шатунов / Vk.com Поделиться Поделиться





От сочинских владений остался один дом — Авторские права на песни — это актив, который может постоянно приносить доход. Это как банковский счет, но только с «плавающей» суммой, — объясняет ценность полученного наследства известный адвокат Александр Добровинский. — Наследники Юрия Шатунова имеют право на отчисления за все песни, права на которые ему принадлежат, за песни, которые он исполнял. В нашей стране запрещено воспроизводить песни, не заплатив за это авторские отчисления. В противном случае, это может закончиться крупным штрафом или даже уголовным делом. За тем, чтобы средства поступали правообладателям, у нас следят организации, специализирующиеся на соблюдении авторских прав. Они отслеживают воспроизведения, собирают деньги, разыскивают тех, кто не платит.

Фото: Юрий Шатунов / YouTube Поделиться Поделиться





По словам Александра Добровинского, очень сложно посчитать, какие суммы могут принести наследникам авторские отчисления от песен Юрия Шатунова:

— Миллионы, десятки миллионов в год, — трудно сказать точно, все зависит от количества воспроизведений, от того, как используются песни — в рекламе или в фильме, или на дискотеке. Но, если песни популярны, это большие суммы.

Продюсер Андрей Разин утверждал, что авторские отчисления от песен «Ласкового мая» приносят около пяти миллионов рублей в месяц. Следовательно, где-то 60 миллионов рублей в год. Сумма солидная, но кажется скромной в сравнении с доходами Юры Шатунова времен «расцвета» «Ласкового мая». Тогда он заработал сумму, равную 100 миллионам евро. О такой цифре слышал директор агентства «Ру-концерт» Евгений Морозов.

Юным мальчиком он доверил эти гигантские деньги старшему товарищу и продюсеру Андрею Разину, который вложил их в сочинскую недвижимость — купил более десятка советских пансионатов. Но не дождался, когда квадратные метры в Сочи стали золотыми, и продал пансионаты по дешевке, потеряв не только свои деньги, но и средства Шатунова. Поэтому наследникам достался лишь двухэтажный дом в поселке Баранова под Сочи.

Апартаменты Шатунова в Сочи Фото: StarHit Поделиться Поделиться





Помимо этого, Юра Шатунов владел однокомнатной квартирой в Москве, денежными счетами и большим домом в Германии с музыкальной студией, в постройку которого он вложил оставшиеся от «Ласкового мая» гонорары — около 10 миллионов долларов. Все это имущество распределено теперь в равных долях между его женой Светланой, сыном Денисом и дочкой Эстеллой.

Фото: StarHit Поделиться Поделиться





— Учитывая популярность самой персоны Юрия Шатунова, популярность песен, права на которые теперь принадлежат его семье, я считаю, что авторские отчисления будут весьма существенными, — говорит Алексей Сорочихин, адвокат московской коллегии адвокатов «Улищенко и партнеры». — К тому же, эти права будут приносить деньги наследникам в течение 70-ти лет, так что хватит и внукам.



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Напомним, солист «Ласкового мая» скончался 23 июня 2022 года в результате обширного инфаркта. Ему было 48 лет. Юрия Шатунова похоронили на Троекуровском кладбище. В день рождения артиста, 6 сентября, там состоялось торжественное открытие памятника. Мы рассказывали, как прошла церемония.

