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    Это что вообще такое? Угадайте, как пользоваться этими вещами на кухне

    Редкая хозяйка ответит хотя бы на 5 вопросов из 10

    2130
    4 комментария
    Мало кто догадается, как использовать это по назначению
    Мало кто догадается, как использовать это по назначениюИллюстрация: Виталий Калистратов / Городские порталы
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    Те, кто стоит у плиты каждый день, знают, что готовка — дело не простое. Вот бы взять какой-нибудь супердевайс, который и нарежет, и пожарит, и подать красиво поможет... Оказывается, такие уже продаются! Осталось понять, как они работают. А вы сможете разобраться?

    Как думаете, для чего нужна эта штука?

    Как думаете, для чего нужна эта штука?

    А как это использовать на кухне?

    А как это использовать на кухне?

    Сразу 3 в 1! Для чего нужно это изобретение?

    Сразу 3 в 1! Для чего нужно это изобретение?

    Для чего вы использовали бы это в готовке?

    Для чего вы использовали бы это в готовке?

    А как можно использовать этот инструмент?

    А как можно использовать этот инструмент?

    То, что это пульверизатор, понятно, но для чего он?

    То, что это пульверизатор, понятно, но для чего он?

    А вот это уже сложнее... зачем такой прибор на кухне?

    А вот это уже сложнее... зачем такой прибор на кухне?

    Вы увидели такое приспособление на кухне, ваши действия?

    Вы увидели такое приспособление на кухне, ваши действия?

    Похоже, что это нужно куда-то вкрутить... но куда?

    Похоже, что это нужно куда-то вкрутить... но куда?

    Резиновые полоски с зубчиками — зачем?

    Резиновые полоски с зубчиками — зачем?
    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Это что вообще такое? Угадайте, как пользоваться этими вещами на кухне

    Похоже, вы предпочитаете старый добрый нож... и всё

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Это что вообще такое? Угадайте, как пользоваться этими вещами на кухне

    Вы разгадали тайну некоторых девайсов, неплохо!

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Это что вообще такое? Угадайте, как пользоваться этими вещами на кухне

    А вы не прочь поэкспериментировать на кухне!

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Это что вообще такое? Угадайте, как пользоваться этими вещами на кухне

    Вы — настоящий знаток кухонных приблуд (или гениальный изобретатель)

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    Мало кто догадается, как использовать это по назначению
    Мало кто догадается, как использовать это по назначениюИллюстрация: Виталий Калистратов / Городские порталы

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    Комментарии 4

    Гость22 Окт 2023 в 20:40
    Дааа... Изобретателей у нас... Даже после третьего стакана не поймёшь, зачем всё это...
    +0−0
    Гость22 Окт 2023 в 20:00
    Заводы стоят... 🫣
    +0−0
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