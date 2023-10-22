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Те, кто стоит у плиты каждый день, знают, что готовка — дело не простое. Вот бы взять какой-нибудь супердевайс, который и нарежет, и пожарит, и подать красиво поможет... Оказывается, такие уже продаются! Осталось понять, как они работают. А вы сможете разобраться?
Как думаете, для чего нужна эта штука?
А как это использовать на кухне?
Сразу 3 в 1! Для чего нужно это изобретение?
Для чего вы использовали бы это в готовке?
А как можно использовать этот инструмент?
То, что это пульверизатор, понятно, но для чего он?
А вот это уже сложнее... зачем такой прибор на кухне?
Вы увидели такое приспособление на кухне, ваши действия?
Похоже, что это нужно куда-то вкрутить... но куда?
Резиновые полоски с зубчиками — зачем?
Это что вообще такое? Угадайте, как пользоваться этими вещами на кухне
Похоже, вы предпочитаете старый добрый нож... и всё
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Это что вообще такое? Угадайте, как пользоваться этими вещами на кухне
Вы разгадали тайну некоторых девайсов, неплохо!
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Это что вообще такое? Угадайте, как пользоваться этими вещами на кухне
А вы не прочь поэкспериментировать на кухне!
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Это что вообще такое? Угадайте, как пользоваться этими вещами на кухне
Вы — настоящий знаток кухонных приблуд (или гениальный изобретатель)