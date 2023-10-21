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    Телеведущий Владимир Соловьев уволил своего сотрудника за оскорбление Марии Захаровой

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    59 комментариев

    Телеведущий Владимир Соловьев принес извинения МИД РФ, замглавы ведомства Михаилу Богданову и официальному представителю Марии Захаровой за оскорбительные высказывания сотрудника канала «Соловьев LIVE» Евгения Сатановского. Сатановский был уволен за свой поступок, заявил Соловьев в своем телеграм-канале 21 октября. В видеоролике, который выложил телеведущий, он одет в камуфляж и бронежилет.

    «Я хотел бы принести свои извинения Министерству иностранных дел Российской Федерации, чрезвычайным и полномочным послам, господину Богданову и госпоже Захаровой за абсолютно несправедливые по содержанию и недопустимые по форме высказывания, допущенные сотрудником нашего канала Евгением Яновичем Сатановским», — говорит Соловьев.

    По его словам, Сатановский несколько дней назад, выступая на YouTube-канале израильского журналиста и комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, «оскорбил как этих уважаемых дипломатов, так и Министерство иностранных дел».

    «Я не вижу возможности продолжать профессиональное общение с Евгением Яновичем и принял решение об увольнении Евгения Яновича Сатановского с нашего канала», — заключил телеведущий.

    Евгений Сатановский — ученый-востоковед и экономист, экс-президент Российского еврейского конгресса, эксперт в области политики и экономики Израиля и других стран Ближнего Востока. Он был частым гостем эфиров Владимира Соловьева.

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    Комментарии 59

    Гость21 Окт 2023 в 14:07
    60 лет...Комо в пустую
    +0−0
    Гость21 Окт 2023 в 13:54
    шапиро отомстил за мидовскую шакиру!!!!!!
    +0−0
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