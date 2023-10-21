Телеведущий Владимир Соловьев уволил своего сотрудника за оскорбление Марии Захаровой

Телеведущий Владимир Соловьев принес извинения МИД РФ, замглавы ведомства Михаилу Богданову и официальному представителю Марии Захаровой за оскорбительные высказывания сотрудника канала «Соловьев LIVE» Евгения Сатановского. Сатановский был уволен за свой поступок, заявил Соловьев в своем телеграм-канале 21 октября. В видеоролике, который выложил телеведущий, он одет в камуфляж и бронежилет.



«Я хотел бы принести свои извинения Министерству иностранных дел Российской Федерации, чрезвычайным и полномочным послам, господину Богданову и госпоже Захаровой за абсолютно несправедливые по содержанию и недопустимые по форме высказывания, допущенные сотрудником нашего канала Евгением Яновичем Сатановским», — говорит Соловьев.

