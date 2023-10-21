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    Volvo в Шушарах насмерть сбил велосипедиста. У водителя 59 штрафов

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    18 комментариев

    Велосипедист не пережил аварии в Пушкинском районе Петербурга с автомобилистом, которому непросто даётся следование ПДД. Подробности стали известны «Фонтанке» 21 октября.

    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области
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    Экстренные службы на Ленсоветовскую дорогу накануне около восьми часов вечера вызвал 31-летний мужчина, несколько месяцев назад зарегистрировавший ИП в Псковской области. Он сообщил о сбитом человеке, сам оказался вторым участником ДТП.

    Под колёса его Volvo XC попал велосипедист, ехавший во встречном направлении в сторону Московского шоссе. Травмы оказались несовместимы с жизнью: 46-летний гражданин Узбекистана погиб на месте.

    Последствия аварии показали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Все обстоятельства случившегося устанавливает полиция. Уже известно, что образцовым водителем владельца Volvo не назвать. В этом году он привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения 59 раз.

    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области

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    Комментарии 18

    Гость21 Окт 2023 в 13:57
    Хватит уже кошмарить честных бизнесменов на Вольно своими 59 штрафами! Кто-то же должен разобраться с этой дешёвой рабсилой ? Нагло разбогатевшей на своих великах! Рраз-и навсегда!
    +0−0
    Гость21 Окт 2023 в 13:34
    Может после 50 штрафов за год стоит на год-другой лишать прав и, таким образом, спасти чью-то жизнь?
    +2−1
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