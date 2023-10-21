Volvo в Шушарах насмерть сбил велосипедиста. У водителя 59 штрафов

Велосипедист не пережил аварии в Пушкинском районе Петербурга с автомобилистом, которому непросто даётся следование ПДД. Подробности стали известны «Фонтанке» 21 октября.
Экстренные службы на Ленсоветовскую дорогу накануне около восьми часов вечера вызвал 31-летний мужчина, несколько месяцев назад зарегистрировавший ИП в Псковской области. Он сообщил о сбитом человеке, сам оказался вторым участником ДТП.
Под колёса его Volvo XC попал велосипедист, ехавший во встречном направлении в сторону Московского шоссе. Травмы оказались несовместимы с жизнью: 46-летний гражданин Узбекистана погиб на месте.
Последствия аварии показали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Все обстоятельства случившегося устанавливает полиция. Уже известно, что образцовым водителем владельца Volvo не назвать. В этом году он привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения 59 раз.