Полиция станет автоматически получать данные о банковских переводах без согласия клиентов. Так будут бороться с мошенниками

Между Банком России и МВД России начнется онлайн-обмен информацией. Полиция автоматически получит данные о переводах без согласия клиентов.



Как сообщается на сайте ЦБ, с 21 октября вступает в силу закон об информационном обмене двух ведомств. Он должен помочь в борьбе с кибермошенниками.

Согласно закону, после обращения пострадавшего полиция вправе запросить у Банка России данные о мошеннической операции, в том числе о получателе похищенных средств. Если их не будет в базе ФинЦЕРТ, регулятор обратится за уточнением в банки. Обмен данными будет происходить с соблюдением норм банковской тайны.