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    Полиция станет автоматически получать данные о банковских переводах без согласия клиентов. Так будут бороться с мошенниками

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    1 комментарий

    Между Банком России и МВД России начнется онлайн-обмен информацией. Полиция автоматически получит данные о переводах без согласия клиентов.

    Как сообщается на сайте ЦБ, с 21 октября вступает в силу закон об информационном обмене двух ведомств. Он должен помочь в борьбе с кибермошенниками.

    Согласно закону, после обращения пострадавшего полиция вправе запросить у Банка России данные о мошеннической операции, в том числе о получателе похищенных средств. Если их не будет в базе ФинЦЕРТ, регулятор обратится за уточнением в банки. Обмен данными будет происходить с соблюдением норм банковской тайны.

    Сведения, которые регулятор получит от полиции, банки смогут учитывать в своих системах для предотвращения новых мошеннических операций.

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    Банк РоссииПолицияОбмен данными о банковских переводах
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    Комментарии 1

    правду не задушишь не убьёшь!21 Окт 2023 в 01:23
    все в нал как полицаи!
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