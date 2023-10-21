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    В Росстате рассказали, когда в России начнёт расти рождаемость

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    Население России к началу 2046 года сократится почти на 8 млн человек. Рождаемость в ближайшие несколько лет подряд будет снижаться, однако затем последует рост, следует из прогноза Росстата, опубликованного 20 октября.

    На начало 2023 года в России проживало 146,45 млн человек, к 2046 году, по прогнозу, количество жителей сократится более чем на 7,5 млн человек, или на 5,2%.Рождаемость начнёт расти с 2028 года. В 2045 году родится 1,426 млн младенцев — 1,663 ребенка на одну женщину.

    Доля населения трудоспособного возраста в России на конец 2045 года составит 57,5% (против 57% в 2023 году), говорится в прогнозе. Женщин по-прежнему будет больше, чем мужчин — на начало 2046 года на тысячу мужчин будет приходиться 1138 женщин.

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    РождаемостьРосстат
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    Комментарии 29

    Вячеслав Русаков21 Окт 2023 в 01:42
    2046-й год? Ха-ха-ха! Да тут ещё неизвестно, доживёт ли вся эта весёлая компания до следующего года?
    +1−0
    Гость21 Окт 2023 в 01:36
    /// 1,663 ребенка на одну женщину ///

    Фонтань, а это как ...???
    +0−0
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