Обойдемся без Шалавы: в России хотят запретить оскорбительные названия сёл. А вы знаете, какие есть сейчас?

Уже скоро Россия может лишиться Попки на карте — в Госдуму внесли законопроект, который предлагает запретить использовать оскорбительные названия населенных пунктов. По мнению депутатов, такие названия оскорбляют жителей сотен сел и деревень по всей стране. А ведь многие даже и не догадываются, как оригинально порой называются деревни. Сможете отличить настоящее название от вымышленного?