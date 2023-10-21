Уже скоро Россия может лишиться Попки на карте — в Госдуму внесли законопроект, который предлагает запретить использовать оскорбительные названия населенных пунктов. По мнению депутатов, такие названия оскорбляют жителей сотен сел и деревень по всей стране. А ведь многие даже и не догадываются, как оригинально порой называются деревни. Сможете отличить настоящее название от вымышленного?
Обойдемся без Шалавы: в России хотят запретить оскорбительные названия сёл. А вы знаете, какие есть сейчас?
Скорее проходите наш тест, пока с карты страны не пропали Попки и Лохи
21 октября 2023, 20:01
1530
Поделиться
Подозреваем, что сёла и деревни России вас мало интересуют.
Некоторые сёла вы знаете, но сколько еще предстоит открытий...
Да вы настоящий знаток русской глубинки!