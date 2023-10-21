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    Обойдемся без Шалавы: в России хотят запретить оскорбительные названия сёл. А вы знаете, какие есть сейчас?

    Скорее проходите наш тест, пока с карты страны не пропали Попки и Лохи

    1530
    14 комментариев
    С такими названиями и не знаешь, в какую деревню заглянуть первой
    С такими названиями и не знаешь, в какую деревню заглянуть первойКоллаж: Полина Авдошина / Городские порталы
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    Уже скоро Россия может лишиться Попки на карте — в Госдуму внесли законопроект, который предлагает запретить использовать оскорбительные названия населенных пунктов. По мнению депутатов, такие названия оскорбляют жителей сотен сел и деревень по всей стране. А ведь многие даже и не догадываются, как оригинально порой называются деревни. Сможете отличить настоящее название от вымышленного?

    Есть ли на наших просторах село Лох?

    Бывали в деревне Тупице?

    Как думаете, существует деревня Бухалово?

    А что насчет деревни Пуково, как думаете?

    А деревня Шалава?

    Как думаете, есть ли деревня Хренино?

    Делаем ставки: можно ли найти на карте Душнилу?

    Живут ли люди в деревне Дураково?

    А как насчет села Хрюканина

    А что думаете о деревне Сучкино?

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Обойдемся без Шалавы: в России хотят запретить оскорбительные названия сёл. А вы знаете, какие есть сейчас?

    Подозреваем, что сёла и деревни России вас мало интересуют.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Обойдемся без Шалавы: в России хотят запретить оскорбительные названия сёл. А вы знаете, какие есть сейчас?

    Некоторые сёла вы знаете, но сколько еще предстоит открытий...

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Обойдемся без Шалавы: в России хотят запретить оскорбительные названия сёл. А вы знаете, какие есть сейчас?

    Да вы настоящий знаток русской глубинки!

    Поделитесь результатом

    С такими названиями и не знаешь, в какую деревню заглянуть первой
    С такими названиями и не знаешь, в какую деревню заглянуть первойКоллаж: Полина Авдошина / Городские порталы

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    Комментарии 14

    Kit.21 Окт 2023 в 21:25
    А что, Лядино уже переименовали?
    +0−0
    Гость21 Окт 2023 в 21:25
    Надо думать "заслуженные депутаты" решили уже абсолютно все проблемы страны. А теперича можно и этим заняться!
    +0−0
    Гость21 Окт 2023 в 21:18
    Пупышево... ...хи-хи
    +0−0
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