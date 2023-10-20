«Крысить, хрючить и копытить». Белоусов рассказал о «великолепной» классификации российского бизнеса

Первый вице-премьер Андрей Белоусов рассказал о «великолепной классификации» российского бизнеса, которую дал его знакомый в начале 90-х. Сейчас она тоже актуальна, заявил Белоусов на пленарной сессии экспортного форума «Сделано в России» 20 октября.



«Есть три вида — это «крысить», «хрючить» и «копытить». Понятно, значит, «крысить» — это налетели, съели, побежали на другую кучу. Значит, «хрючить» — это когда корыто есть и все припадают к нему долго и отгоняют друг друга. А «копытить» — это вот когда олень из-подо льда добывает кусочек ягеля, долго стучит, выковыривая, и так далее», — цитирует Белоусова «Коммерсант».