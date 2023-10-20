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    «Крысить, хрючить и копытить». Белоусов рассказал о «великолепной» классификации российского бизнеса

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    10 комментариев

    Первый вице-премьер Андрей Белоусов рассказал о «великолепной классификации» российского бизнеса, которую дал его знакомый в начале 90-х. Сейчас она тоже актуальна, заявил Белоусов на пленарной сессии экспортного форума «Сделано в России» 20 октября.

    «Есть три вида — это «крысить», «хрючить» и «копытить». Понятно, значит, «крысить» — это налетели, съели, побежали на другую кучу. Значит, «хрючить» — это когда корыто есть и все припадают к нему долго и отгоняют друг друга. А «копытить» — это вот когда олень из-подо льда добывает кусочек ягеля, долго стучит, выковыривая, и так далее», — цитирует Белоусова «Коммерсант».

    Он также добавил, что в этом ряду не может быть слова «единорожить». «История единорога — это даже не про то, как технологическая Золушка вышла замуж за принца. Это про то, как технологическая Золушка стала тещей короля», — добавил Белоусов.

    «Единорогами» называют стартапы, рыночная стоимость которых оценивается в $1 млрд и более. В мире насчитывается 1,5 тысячи компаний-«единорогов», 27 из них основаны выходцами из России.

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    Андрей БелоусовКлассификация бизнеса
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    Комментарии 10

    Свободу Лёхе!20 Окт 2023 в 21:55
    кошмарить и крышевать - тоже ведь бизнес?..)
    +2−0
    Гость20 Окт 2023 в 21:51
    Всё тот же вопрос стоит - Что они употребляют? в данном случае, вот этот экземпляр?
    +2−0
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