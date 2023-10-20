«Крысить, хрючить и копытить». Белоусов рассказал о «великолепной» классификации российского бизнеса

Первый вице-премьер Андрей Белоусов рассказал о «великолепной классификации» российского бизнеса, которую дал его знакомый в начале 90-х. Сейчас она тоже актуальна, заявил Белоусов на пленарной сессии экспортного форума «Сделано в России» 20 октября.
«Есть три вида — это «крысить», «хрючить» и «копытить». Понятно, значит, «крысить» — это налетели, съели, побежали на другую кучу. Значит, «хрючить» — это когда корыто есть и все припадают к нему долго и отгоняют друг друга. А «копытить» — это вот когда олень из-подо льда добывает кусочек ягеля, долго стучит, выковыривая, и так далее», — цитирует Белоусова «Коммерсант».
Он также добавил, что в этом ряду не может быть слова «единорожить». «История единорога — это даже не про то, как технологическая Золушка вышла замуж за принца. Это про то, как технологическая Золушка стала тещей короля», — добавил Белоусов.
«Единорогами» называют стартапы, рыночная стоимость которых оценивается в $1 млрд и более. В мире насчитывается 1,5 тысячи компаний-«единорогов», 27 из них основаны выходцами из России.