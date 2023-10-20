В Петербурге пройдет масштабная выставка про панк-рок и «Короля и Шута», на которой будет работать «панк-столовая»

Аналогичный проект прошёл в Москве весной 2023 года, но в Петербурге выставку обещают показать в дополненном виде: будут в том числе личные вещи Михаила Горшенёва и работы Егора Летова, которые покажут впервые.
На выставке «Панк-культура. Король и Шут» в «Севкабель Порту» особое место обещают уделить городской панк-культуре. Будут материалы о культовом клубе Tamtam, работы Дмитрия Пригова, Сергея Пахомова (Пахома) и других художников. Кроме того, вы сможете посмотреть несколько серий одноимённого сериала в специальном кинозале и посетить VR-пространство с клипом на «Мёртвого анархиста» в формате 360 градусов. В отборе экспонатов участвовали мама Михаила Горшенёва Татьяна, вдова Егора Летова Наталья Чумакова, вдова Андрея Свина Ольга Король-Бородюк. Над экспозицией также работали искусствовед Василий Успенский, музыкальный критик Борис Барабанов, продюсер Игорь Гудков, Андрей Князев и поэтесса Агата Нигровская.
Очередной блокбастер с дизайном от бюро Planet9 (выставки «Балабанов» и «Первая позиция. Русский балет» в «Манеже») в «Севкабель Порту» развернётся одновременно в двух таймлайнах: с одной стороны, вам расскажут об истории панка в целом и группе Sex Pistols и покажут среди прочего платья иконы панк-стиля Вивьен Вествуд, с другой — петербургскую выставку дополнит зал с работами концептуалистов и постмодернистов (Олега Котельникова, Егора Летова, Григория Ющенко и других), будет и часть с личными вещами Михаила Горшенёва, Андрея Князева и посвящением группе «Король и Шут».
Также здесь же обещают открыть «панк-столовую» (боимся представить).
Выставка «Панк-культура. Король и Шут» пройдёт в «Севкабеле» с 3 ноября 2023 по 10 марта 2024.
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