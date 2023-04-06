Внутренняя империя режиссера. Сценограф выставки «Балабанов» — о секретах ее создания

Выставка «Балабанов» в «Севкабель порту» помогла по-новому посмотреть на роль музейного дизайна. Организаторы — без шедевров мировой живописи или скульптуры — собрали экспозицию, привлекшую внимание 205 тысяч посетителей — цифра большая по меркам не только Петербурга. И в этом заслуга бюро Planet9, которое возглавляет архитектор и продюсер Агния Стерлигова. Сейчас у нее в «Манеже» идет выставка «Первая позиция. Русский балет».

«Фонтанка» поговорила с Агнией — о музейном дизайне, петербургском стиле и роли пространства в жизни каждого человека.

