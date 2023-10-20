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    Всем бы такую пятницу. Малышка-панда уже ползает, а мама в это время может спокойно пожевать бамбук

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    3 комментария
    Фото: директор Московского зоопарка Светлана Акулова
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    Маленькая панда в Московском зоопарке заметно выросла. Мама Диндин уже спокойно оставляет дочку, чтобы поесть бамбук. А сначала сотрудникам зоопарка приходилось кормить её, потому что она не оставляла детёныша ни на минуту. Свежие кадры показывает 20 октября генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

    «Малышка более самостоятельная, но пока далеко ползти не может, в основном кружится вокруг оси», — рассказывает Светлана Акулова.

    Фото: директор Московского зоопарка Светлана Акулова
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    Детеныш панды впервые родился в России в конце августа. Это ребенок двух больших панд, Жуи и Диндин, которых Китай передал в Московский зоопарк в 2019 году в честь 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и Поднебесной. В начале сентября у малышки появилась темная «жилетка». Позже ветеринары определили пол детеныша: оказалось, что это самка. Поклонники панды уже хотят поучаствовать в выборе имени для нее, но гендиректор пока не знает, когда зоопарк займется этим вопросом.

    Фото: директор Московского зоопарка Светлана Акулова
    Фото: директор Московского зоопарка Светлана Акулова

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    Комментарии 3

    Гость20 Окт 2023 в 14:59
    ой что будет когда она побежит.
    +0−0
    28089653020 Окт 2023 в 14:58
    Наших чиновников я себе представляю как вот этих панд. На полном обеспечении, жуют бамбук и ничего не делают. От панд пользы кратно больше.
    +0−0
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