Всем бы такую пятницу. Малышка-панда уже ползает, а мама в это время может спокойно пожевать бамбук

Маленькая панда в Московском зоопарке заметно выросла. Мама Диндин уже спокойно оставляет дочку, чтобы поесть бамбук. А сначала сотрудникам зоопарка приходилось кормить её, потому что она не оставляла детёныша ни на минуту. Свежие кадры показывает 20 октября генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
«Малышка более самостоятельная, но пока далеко ползти не может, в основном кружится вокруг оси», — рассказывает Светлана Акулова.
Детеныш панды впервые родился в России в конце августа. Это ребенок двух больших панд, Жуи и Диндин, которых Китай передал в Московский зоопарк в 2019 году в честь 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и Поднебесной. В начале сентября у малышки появилась темная «жилетка». Позже ветеринары определили пол детеныша: оказалось, что это самка. Поклонники панды уже хотят поучаствовать в выборе имени для нее, но гендиректор пока не знает, когда зоопарк займется этим вопросом.