Сегодня мы помним знаменитых советских актеров по классике кино. Но артисты становятся знаменитыми не с первых ролей, медленно подбираясь к народной славе через десятки картин. И мало кто вспомнит, как выглядели актеры в начале творческого пути. А у вас получится узнать артиста по его дебютному фильму?
Самый ностальгический тест: угадайте известного актера из СССР по первой роли в кино
Сможете узнать любимых героев фильмов в молодости?
Сегодня мы помним знаменитых советских актеров по классике кино. Но артисты становятся знаменитыми не с первых ролей, медленно подбираясь к народной славе через десятки картин. И мало кто вспомнит, как выглядели актеры в начале творческого пути. А у вас получится узнать артиста по его дебютному фильму?