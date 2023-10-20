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    Самый ностальгический тест: угадайте известного актера из СССР по первой роли в кино

    Сможете узнать любимых героев фильмов в молодости?

    1198
    1 комментарий
    Андрея Миронова вы наверняка узнали, а Анатолия Папанова в молодом человеке слева угадали?
    Андрея Миронова вы наверняка узнали, а Анатолия Папанова в молодом человеке слева угадали?Коллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы
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    Сегодня мы помним знаменитых советских актеров по классике кино. Но артисты становятся знаменитыми не с первых ролей, медленно подбираясь к народной славе через десятки картин. И мало кто вспомнит, как выглядели актеры в начале творческого пути. А у вас получится узнать артиста по его дебютному фильму?

    Вспомните эту девушку?

    Вспомните эту девушку?

    Сможете угадать, кто сыграл медсестру в этом фильме?

    Сможете угадать, кто сыграл медсестру в этом фильме?

    Что за актер стоит справа в кадре?

    Что за актер стоит справа в кадре?

    Через 20 лет после этих съемок актер в белой шапке в центре кадра станет одним из самых знаменитых актеров СССР. Узнаете?

    Через 20 лет после этих съемок актер в белой шапке в центре кадра станет одним из самых знаменитых актеров СССР. Узнаете?

    Угадаете, что это за актриса?

    Угадаете, что это за актриса?

    Сможете вспомнить, кто эта танцующая девушка?

    Сможете вспомнить, кто эта танцующая девушка?

    Угадаете, что за актер сидит на задней парте?

    Угадаете, что за актер сидит на задней парте?

    Что это за молодой актер, к которому тянет руки старец?

    Что это за молодой актер, к которому тянет руки старец?

    Узнаете знаменитую актрису?

    Узнаете знаменитую актрису?

    Как думаете, кто этот мужчина в красной рубашке?

    Как думаете, кто этот мужчина в красной рубашке?

    Что за актер играет солдата?

    Что за актер играет солдата?

    А что за актриса снялась в этом фильме?

    А что за актриса снялась в этом фильме?
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    Самый ностальгический тест: угадайте известного актера из СССР по первой роли в кино

    Внешность молодых советских актеров оказалась для вас загадкой

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Самый ностальгический тест: угадайте известного актера из СССР по первой роли в кино

    Некоторых актеров вам всё-таки удалось узнать

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Самый ностальгический тест: угадайте известного актера из СССР по первой роли в кино

    Отлично, вы угадали почти всех актеров

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Самый ностальгический тест: угадайте известного актера из СССР по первой роли в кино

    Вы — настоящий знаток советского кино!

    Поделитесь результатом

    Андрея Миронова вы наверняка узнали, а Анатолия Папанова в молодом человеке слева угадали?
    Андрея Миронова вы наверняка узнали, а Анатолия Папанова в молодом человеке слева угадали?Коллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы

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    Комментарии 1

    Гость20 Окт 2023 в 20:30
    а фото ещё хуже качеством не нашлось?
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