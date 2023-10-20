В Петербурге избавлены от водительских прав 24 автомобилиста с любовью к алкоголю и наркотикам

С начала 2023 года суд по искам районных прокуроров лишил водительских прав по медицинским показаниям 24 жителей Петербурга. Напомнить о необходимости сдать документы в ГИБДД пришлось приставам.



Исполнительные производства были возбуждены в отношении 19 мужчин и пяти женщин. Все они, как оказалось, состоят на учете в медицинских организациях в связи с алкогольной и наркотической зависимостью, а это является противопоказанием к вождению, сообщает 20 октября пресс-служба ГУФССП по Петербургу. Суд постановил немедленно прекратить действие их водительских прав по состоянию здоровья, и автомобилисты были обязаны вернуть свои удостоверения в органы ГИБДД.