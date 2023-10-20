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    В Петербурге избавлены от водительских прав 24 автомобилиста с любовью к алкоголю и наркотикам

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    9 комментариев

    С начала 2023 года суд по искам районных прокуроров лишил водительских прав по медицинским показаниям 24 жителей Петербурга. Напомнить о необходимости сдать документы в ГИБДД пришлось приставам.

    Исполнительные производства были возбуждены в отношении 19 мужчин и пяти женщин. Все они, как оказалось, состоят на учете в медицинских организациях в связи с алкогольной и наркотической зависимостью, а это является противопоказанием к вождению, сообщает 20 октября пресс-служба ГУФССП по Петербургу. Суд постановил немедленно прекратить действие их водительских прав по состоянию здоровья, и автомобилисты были обязаны вернуть свои удостоверения в органы ГИБДД.

    Судебные приставы уведомили граждан о наличии исполнительных производств и разъяснили, что, если не сдать документы в срок, придется платить исполнительский сбор. В итоге граждане вернули права, и исполнительные производства были окончены.

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    ПетербургСудебные приставыВодительские права
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    Комментарии 9

    Польза санкций20 Окт 2023 в 14:49
    То есть, ни одного алаша или наркота, не состоящих на учете, прав не лишили за этот год?!
    +0−0
    Гость20 Окт 2023 в 14:47
    за чужой счет все язвенники и все трезвенники
    +0−0
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