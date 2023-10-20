Медведь в Красноярске пришёл на кладбище

Утром 20 октября на территории кладбища «Бадалыкское» заметили медведя, сообщает мэрия Красноярска в своём телеграм-канале.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали животное прямо на центральной аллее. Судя по всему, это подросток. Возможно, неподалеку ходит его мать. На место вызван Охотнадзор, ведётся отлов зверя.
Сотрудники Охотнадзора изучат следы медведя, чтобы понять, как он попал на территорию, и дадут рекомендации администрации кладбища.
«Отменять похоронные процессии пока не планируется, но жителям по возможности рекомендуют воздержаться от посещения кладбища сегодня», — отмечается в сообщении.