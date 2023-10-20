«Я здесь жил. Глеб». «Художник» оставил память о себе в исторических интерьерах «Третьего места»

Администрация пространства «Третье место» обратилась в полицию с заявлением на посетителя ярмарки современного искусства. Его самовыражением стали несколько рисунков маркером на лепнине XIX века.



Как стало известно «Фонтанке», представитель юрлица «Третьего места» обратилась в полицию днем 19 октября. Она рассказала, что пять дней назад около восьми часов вечера посетитель пространства на Литейном проспекте, дом 62, изрисовал стены и двери внутри особняка. На лепнине маркером была нарисована замочная скважина, а на двух дверях выцарапаны те же скважины, еще глаз и надпись «я здесь жил. глеб».