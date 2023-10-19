В Новоуральске проверяют кафе «Ромашка», где посетителя изнасиловали шваброй

На кафе «Ромашка» в Новоуральске обрушились проверки. В заведении в начале месяца шваброй изнасиловали гостя. Надругательство снимали на видео, которое потом авторы опубликовали в Интернете.
На кадрах потерпевший по имени Салтан лежит в крови с поврежденным лицом. Сначала его пинают и бьют руками, а затем один из мужчин стягивает с гостя штаны, просит других принести палку. Ему дают швабру, которой он насилует лежачего. Во время издевательства пострадавшему задавали вопросы, но он не мог на них ответить, вероятно, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Салтан, к слову, до сих пор находится в больнице.
Под подозрением в совершении преступления — владелец заведения, который сейчас в бегах, его брат, а также охрана. Судьба осиротевшего кафе пока не решена, пишет портал Е1 со ссылкой на главу городского округа Вячеслава Тюменцева. Чиновники в данный момент ведут переговоры с арендатором земельного участка.
По информации портала, Бугаенко уже сидел за надругательство над девушками, которое он совершил также в «Ромашке».