В Новоуральске проверяют кафе «Ромашка», где посетителя изнасиловали шваброй

На кафе «Ромашка» в Новоуральске обрушились проверки. В заведении в начале месяца шваброй изнасиловали гостя. Надругательство снимали на видео, которое потом авторы опубликовали в Интернете.



На кадрах потерпевший по имени Салтан лежит в крови с поврежденным лицом. Сначала его пинают и бьют руками, а затем один из мужчин стягивает с гостя штаны, просит других принести палку. Ему дают швабру, которой он насилует лежачего. Во время издевательства пострадавшему задавали вопросы, но он не мог на них ответить, вероятно, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Салтан, к слову, до сих пор находится в больнице.