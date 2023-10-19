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    Самосвал улетел в кювет на «Скандинавии», доставать его будут ближе к вечеру

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    3 комментария

    «Мегаполис»

    Последствия ночного ДТП наблюдают водители на федеральной трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти. Ближе к вечеру там могут ограничить движение, чтобы достать грузовик из кювета.

    Авария произошла около двух часов ночи 19 октября, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На 77-м километре автодороги А-181 «Скандинавия», неподалеку от Первомайского, водитель самосвала, ехавший в сторону Петербурга, не справился с управлением и улетел в кювет. ДТП обошлось без пострадавших.

    Сейчас грузовик по-прежнему лежит в кювете. Сегодня с 15 до 17 часов его планируют доставать с помощью спецтехники. В этот период на трассе могут временно перекрыть правую полосу.

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    Комментарии 3

    МиККи19 Окт 2023 в 13:09
    Автопоезда-убийцы. Кормушки для сотрудников, отвечающих за соблюдение правил перевозки грузов и ПДД. Хорошо, что очередной раз никого не убил. Их вообще не должно быть на дорогах общего пользования по определению.
    +0−1
    Гость19 Окт 2023 в 13:06
    А ну как до вечера,-сам оклемается,-и свалит за кордон? Ищи потом ветра в поле.
    +0−0
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