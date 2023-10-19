Самосвал улетел в кювет на «Скандинавии», доставать его будут ближе к вечеру

Последствия ночного ДТП наблюдают водители на федеральной трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти. Ближе к вечеру там могут ограничить движение, чтобы достать грузовик из кювета.

Авария произошла около двух часов ночи 19 октября, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На 77-м километре автодороги А-181 «Скандинавия», неподалеку от Первомайского, водитель самосвала, ехавший в сторону Петербурга, не справился с управлением и улетел в кювет. ДТП обошлось без пострадавших.