Business Insider: Маск допускает блокировку соцсети X в Европе

Маск, по данным издания, обсуждал вероятность блокировки из-за нового закона ЕС о цифровых услугах (Digital Service Act, DSA) и неоднократно обращался к еврокомиссару по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретону с просьбой прояснить, какие меры должны быть приняты, чтобы Х соответствовала нормам DSA. Но ясности, по словам источников, до сих пор нет.

Бизнесмен Илон Маск допускает возможность блокировки принадлежащей ему социальной сети X (бывший Twitter) на территории Европейского союза, сообщает 19 октября издание Business Insider со ссылкой на источники.

Как отметил один из источников, Маск «потерял терпение» и рассматривает как ограниченный доступ к X для жителей Евросоюза, так и полную блокировку.



Закон DSA вступил в силу в августе 2023 года. Он усиливает контроль властей ЕС над 19 большими платформами, включая X, YouTube, Google, TikTok. Бретон пояснял, что среди задач DSA — борьба с дезинформацией, в том числе «с пророссийской пропагандой», отмечает «Коммерсантъ».