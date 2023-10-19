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    Business Insider: Маск допускает блокировку соцсети X в Европе

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    6 комментариев

    Бизнесмен Илон Маск допускает возможность блокировки принадлежащей ему социальной сети X (бывший Twitter) на территории Европейского союза, сообщает 19 октября издание Business Insider со ссылкой на источники.

    Маск, по данным издания, обсуждал вероятность блокировки из-за нового закона ЕС о цифровых услугах (Digital Service Act, DSA) и неоднократно обращался к еврокомиссару по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретону с просьбой прояснить, какие меры должны быть приняты, чтобы Х соответствовала нормам DSA. Но ясности, по словам источников, до сих пор нет.

    Как отметил один из источников, Маск «потерял терпение» и рассматривает как ограниченный доступ к X для жителей Евросоюза, так и полную блокировку.

    Закон DSA вступил в силу в августе 2023 года. Он усиливает контроль властей ЕС над 19 большими платформами, включая X, YouTube, Google, TikTok. Бретон пояснял, что среди задач DSA — борьба с дезинформацией, в том числе «с пророссийской пропагандой», отмечает «Коммерсантъ».

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    Илон МаскСоцсетиTwitter
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    Комментарии 6

    Гость19 Окт 2023 в 09:36
    Переведет нормально статью, у вас все исковеркано.
    +0−1
    Гость19 Окт 2023 в 09:16
    Маск нынче не в тренде. Можно не читать
    +3−1
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