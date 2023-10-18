На Витебском проспекте грузовик встал на дыбы под мостом

Читательница «Фонтанки» Елена вечером 18 октября прислала в редакцию фото необычного и весьма эффектного ДТП на Витебском проспекте.
Положение тяжелой машины позволяет предположить, что водитель самосвала забыл опустить поднятый кузов после разгрузки и начал движение. После чего зацепился за пролет автомобильного моста развязки с Дунайским проспектом. По крайней мере, с точки зрения законов физики это наиболее вероятный сценарий.
«С десяток спасателей ломают голову, как его вытащить. Пробка, там же еще всё перерыто», — пишет Елена.
На момент публикации пробка, по данным сервиса «
Фото последствий аварии с другого ракурса публикует телеграм-канал «Мегаполис».
«Фонтанка» выясняет подробности ДТП.