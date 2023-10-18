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    На Витебском проспекте грузовик встал на дыбы под мостом

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    12 комментариев

    Читательница «Фонтанки» Елена вечером 18 октября прислала в редакцию фото необычного и весьма эффектного ДТП на Витебском проспекте.

    Положение тяжелой машины позволяет предположить, что водитель самосвала забыл опустить поднятый кузов после разгрузки и начал движение. После чего зацепился за пролет автомобильного моста развязки с Дунайским проспектом. По крайней мере, с точки зрения законов физики это наиболее вероятный сценарий.

    Фото: читательница «Фонтанки» Елена
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    «С десяток спасателей ломают голову, как его вытащить. Пробка, там же еще всё перерыто», — пишет Елена.

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    На момент публикации пробка, по данным сервиса «Яндекс.Навигатор», весьма заметная. Затор сформировался по направлению в сторону Купчино.

    Фото последствий аварии с другого ракурса публикует телеграм-канал «Мегаполис».

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    «Фонтанка» выясняет подробности ДТП.

    Фото: читательница «Фонтанки» Елена
    Фото: «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер»

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    Комментарии 12

    Гость18 Окт 2023 в 23:04
    Должна стоять защита не дающая разогнаться свыше 10 км/ч .
    Хм или проще нанимать профессионалов ...
    +0−0
    Гость18 Окт 2023 в 23:01
    Можем повторить?:))
    +0−0
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