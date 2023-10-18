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    Патриарх Кирилл: Россия осталась независимой благодаря силе ядерного оружия

    1897
    64 комментария

    Патриарх Кирилл заявил, что Россия осталась сильной и независимой страной благодаря созданию учеными ядерного оружия. Об этом он сказал на награждении физика и руководителя Российского ядерного центра Радия Илькаева 18 октября.

    Предстоятель РПЦ наградил ученого орденом Преподобного Сергия Радонежского за вклад в сохранение традиционных ценностей в обществе и в связи с 85-летием. Во время своей речи патриарх отметил, что Россия могла бы не существовать без создателей ядерного оружия.

    «Если бы не работа Игоря Курчатова, Радия Ивановича, их коллег и собратьев, то трудно сказать, существовала ли наша страна. Они создали оружие под покровом Серафима Саровского, <…> в его обители. Благодаря этой силе Россия осталась независимой и свободной. Мы должны все хранить в наших сердцах и в памяти этот подвиг наших ученых, которые практически спасли страну», — заявил патриарх.

    Ранее Госдума отозвала ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

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    Комментарии 63

    Гость18 Окт 2023 в 15:57
    благодаря Сталину и Берии.
    +0−0
    Гость18 Окт 2023 в 15:30
    Гундяеву следует говорить про веру в Бога, нести добро, а он про ракету ну которая "Сатана". Полковник в рясе.
    +1−0
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