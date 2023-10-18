Патриарх Кирилл: Россия осталась независимой благодаря силе ядерного оружия

Патриарх Кирилл заявил, что Россия осталась сильной и независимой страной благодаря созданию учеными ядерного оружия. Об этом он сказал на награждении физика и руководителя Российского ядерного центра Радия Илькаева 18 октября.



Предстоятель РПЦ наградил ученого орденом Преподобного Сергия Радонежского за вклад в сохранение традиционных ценностей в обществе и в связи с 85-летием. Во время своей речи патриарх отметил, что Россия могла бы не существовать без создателей ядерного оружия.

«Если бы не работа Игоря Курчатова, Радия Ивановича, их коллег и собратьев, то трудно сказать, существовала ли наша страна. Они создали оружие под покровом Серафима Саровского, <…> в его обители. Благодаря этой силе Россия осталась независимой и свободной. Мы должны все хранить в наших сердцах и в памяти этот подвиг наших ученых, которые практически спасли страну», — заявил патриарх.