Госдума отозвала ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

Госдума в третьем чтении приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Первое чтение законопроекта состоялось накануне, 17 октября. Спикер парламента Вячеслав Володин заявлял, что депутаты отзывают ратификацию «в интересах обеспечения безопасности нашей страны».
Напомним, возможность проведения испытаний ядерного оружия допустил президент Владимир Путин в ходе своего выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай» 5 октября. Он заявлял, что отзыв ратификации договора – зеркальная мера в отношении США, которые подписали, но до сих пор не ратифицировали международный акт.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснял, что отзыв ратификации не означает намерения проводить подобные испытания.
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний – многосторонний международный акт, направленный на запрет проведения испытаний ядерного оружия и ядерных взрывов во всех сферах – в атмосфере, в космосе, под водой и под землей. Договор был принят Генассамблеей ООН в 1996 году и имеет бессрочный характер.