ЦБ: Рост цен в сентябре 2023 года оказался максимальным с апреля 2022 года. При этом рост ВВП продолжился

Месячный рост цен с поправкой на сезонность в сентябре этого года оказался максимальным с апреля прошлого года, однако показатели базовых отраслей экономики указывают на продолжение уверенного роста ВВП в III квартале, сообщает Банк России 17 октября.

Как отметили в ЦБ, на рост цен, который наблюдается с лета этого года, повлияли ослабление рубля и возросший кредитный и бюджетный импульс. Сейчас требуется время, чтобы рост спроса снизился до темпов, соразмерных с возможностями экономики удовлетворить его через увеличение объемов производства.

«Еще больше времени пройдет до проявления этих процессов в более сдержанной динамике цен, которая в итоге снизит инфляцию к цели», — прогнозируют в регуляторе. По наблюдениям ЦБ, ужесточение кредитно-денежных условий, в том числе повышение ключевой ставки, пока заметно не сказалось на ключевых показателях экономической активности. Тем не менее из-за увеличения бюджетных источников экономического роста в 2024 году более активно будут развиваться отрасли, связанные с госзакупками и финансированием.