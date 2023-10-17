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    ЦБ: Рост цен в сентябре 2023 года оказался максимальным с апреля 2022 года. При этом рост ВВП продолжился

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    Месячный рост цен с поправкой на сезонность в сентябре этого года оказался максимальным с апреля прошлого года, однако показатели базовых отраслей экономики указывают на продолжение уверенного роста ВВП в III квартале, сообщает Банк России 17 октября.

    Как отметили в ЦБ, на рост цен, который наблюдается с лета этого года, повлияли ослабление рубля и возросший кредитный и бюджетный импульс. Сейчас требуется время, чтобы рост спроса снизился до темпов, соразмерных с возможностями экономики удовлетворить его через увеличение объемов производства.

    «Еще больше времени пройдет до проявления этих процессов в более сдержанной динамике цен, которая в итоге снизит инфляцию к цели», — прогнозируют в регуляторе.

    По наблюдениям ЦБ, ужесточение кредитно-денежных условий, в том числе повышение ключевой ставки, пока заметно не сказалось на ключевых показателях экономической активности. Тем не менее из-за увеличения бюджетных источников экономического роста в 2024 году более активно будут развиваться отрасли, связанные с госзакупками и финансированием.

    «В то же время отрасли, которые зависят от привлечения кредитных средств на рыночных условиях, вероятно, будут расти более умеренным темпом», — подчеркнули в ЦБ.

    Отрасли экономики, которые связаны с экспортом, будут зависеть от внешних условий и внутренних ограничений.

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    Комментарии 5

    Гость17 Окт 2023 в 21:24
    Будем меньше есть
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