Как (не)правильно запивать таблетки: объясняем на картинках

От того, чем вы запиваете таблетки, зависит то, помогут они вам или нет Фото: Дарья Селенская / 74.RU Поделиться Поделиться





Нет такого человека, который ни разу в жизни не выпил ни одной таблетки. Чаще всего, когда нам надо выпить лекарство, на помощь приходит любая жидкость, которая попадается под руку. Но врачи уверены, что такой подход не только не помогает, но и вредит организму. Рассказываем, чем запивать таблетки точно не стоит.



Зачем запивать таблетки Казалось бы, ответ на этот вопрос очевиден: вода помогает проглотить лекарство, ведь сама по себе таблетка может повредить пищевод или прилипнуть к слизистой. Как рассказала нам врач-терапевт Елизавета Быкова, запивание таблеток водой снижает риски удушья и травмирования пищевода.



— Главное в приеме таблеток — не торопиться, положить таблетку на язык, отклонить голову назад и небольшими глотками запить лекарство, — рассказала врач-терапевт Елизавета Быкова.

Елизавета Быкова — врач-терапевт клиники «УГМК-Здоровье».



Фото: Виталий Калистратов / Городские Порталы Поделиться Поделиться





Но запивать таблетку газировкой, чаем или бокалом вина точно не стоит. Врачи убеждены — такой прием таблеток может не только свести на нет всю пользу лекарства, но и навредить организму.

Почему нельзя запивать таблетки чаем Врачи предостерегают от запивания таблеток чаем. Дело в том, что в нём содержатся танины, которые могут нейтрализовать действие некоторых лекарств, а некоторых, наоборот, усилить.



— В чае содержится танин, который образует нерастворимые соединения с азотосодержащими средствами, что приведет к выпадению в осадок многих действующих веществ лекарственных препаратов, — отметила гастроэнтеролог Мария Коростелева.

Мария Коростелева — врач-терапевт, гастроэнтеролог отделения «Личный доктор» «Новой больницы».



Фото: Виталий Калистратов / Городские Порталы Поделиться Поделиться





Почему нельзя запивать таблетки кофе Кофеин сам по себе относится к лекарственным препаратам и может взаимодействовать с другими лекарствами, меняя их эффект.

Фото: Виталий Калистратов / Городские Порталы Поделиться Поделиться





Почему нельзя запивать таблетки молоком Кальций, который содержится в молоке, может связаться с лекарством и препятствовать правильному усвоению препарата организмом.

Фото: Виталий Калистратов / Городские Порталы Поделиться Поделиться





Елизавета Быкова также отметила, что в случае с молочными продуктами на препарат может повлиять даже съеденный только что творог.

— В инструкции к таблеткам обычно пишут, за сколько времени их принимать до или после еды, в это время закладывается время переваривания пищи. Соответственно, если вы поели творог и запили таблетку водой, то это всё равно приведет к плохому всасыванию лекарства, — уточнила Елизавета Быкова.



Почему нельзя запивать таблетки соком Запивать таблетки соком также не стоит: в них содержатся органические кислоты, которые вступают в реакцию с лекарством, меняя химическую структуру препарата и влияя на его эффективность.

Фото: Виталий Калистратов / Городские Порталы Поделиться Поделиться





Почему нельзя запивать таблетки колой Сладкими газировками лекарства тоже запивать не стоит. По словам врача, в этих напитках содержатся вещества, которые в сочетании с препаратами могут вызывать побочные реакции, а также и вовсе нейтрализовать их эффект.

Фото: Виталий Калистратов / Городские Порталы Поделиться Поделиться





Почему нельзя запивать таблетки алкоголем Врачи выступают категорически против приема лекарств и алкоголя одновременно. Из-за этанола действие препарата может стать менее эффективным, а нагрузка на органы только увеличится.

— При сочетании с алкоголем, например, нестероидных противовоспалительных препаратов усиливается повреждающее действие на слизистую оболочку желудка, — отметила Мария Коростелева. — В сочетании с антибиотиками уменьшается их эффект, могут образовывать вредные для организма химические соединения.

То, что пить таблетки с алкоголем категорически противопоказано, нам также подтвердила врач-терапевт Елизавета Быкова.

— Алкоголь в сочетании с действующим веществом может привести к нагрузке на печень и отравлению, — предупредила Елизавета Быкова.

Фото: Виталий Калистратов / Городские Порталы Поделиться Поделиться





А чем тогда запивать таблетки Врачи сходятся в том, что лучше всего запивать таблетки чистой кипяченой или бутилированной водой комнатной температуры.



— Запивать большинство препаратов нужно чистой негазированной водой комнатной температуры в объеме не менее 100 мл, то есть половиной стакана. В некоторых случаях объём воды может быть не менее целого стакана — 200–250 мл, — рассказала нам врач-терапевт Мария Коростелева.

А те самые некоторые случаи, о которых говорит врач, обычно указаны в инструкции к препарату.

Фото: Виталий Калистратов / Городские Порталы Поделиться Поделиться



