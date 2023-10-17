Под Петербургом трое избили и ограбили египтянина, переселившегося в машину после семейной ссоры

Сон египтянина превратился в кошмар в Выборгском районе Ленинградской области. С последствиями разбираются сотрудники правоохранительных органов, стало известно «Фонтанке» 17 октября.



О злоключениях 36-летнего уроженца Египта, проживающего в посёлке Первомайское, в выборгской полиции услышали накануне. В ночь на 15 октября он выпил, поссорился с бывшей женой и отправился ночевать в свою «Ладу Гранту». Пробуждение выдалось не из приятных.



По словам мужчины, во втором часу ночи дверь автомобиля открыл незнакомец и начал лупить по голове. Вскоре к нему присоединился приятель. Пока двое били, третий обшарил бардачок и похитил конверт, в котором были 135 тысяч рублей.

