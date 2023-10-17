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    Под Петербургом «Мурано» так пошёл на обгон, что сбил насмерть велосипедиста у встречной обочины

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    20 комментариев

    Неизвестный мужчина погиб минувшим вечером во Всеволожском районе Ленинградской области. Подробности стали известны «Фонтанке» 17 октября.

    ДТП произошло 16 октября около 18:30 на 55-м километре автодороги «Магистральная», между Матоксой и Гарболово. 48-летний мужчина на «Ниссане Мурано» пошёл на обгон и сбил велосипедиста, который двигался в попутном направлении по левому краю проезжей части (то есть навстречу движению). Велосипедист скончался на месте. Его личность устанавливается, на вид ему 40–50 лет.

    Про водителя «Ниссана» известно, что в этом году он ни разу не привлекался к административной ответственности. Полиция проводит проверку.

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    Комментарии 20

    Гость17 Окт 2023 в 10:13
    Как можно так обгонять?(
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