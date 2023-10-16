Ракетный обстрел помешал работе кнессета Израиля

Кнессет Израиля эвакуировали в разгар парламентской сессии. Работу пришлось прервать на 40 минут, сообщает 16 октября The Times of Israel. Причина — ракетный обстрел Иерусалима и Тель-Авива.



По данным издания, депутатов направили в бомбоубежище. Эвакуацию объявили после выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В своем обращении к кнессету он заявил, что страна «начала извлекать уроки из неудач, которые привели к проникновению боевиков ХАМАС на израильскую территорию 7 октября».



«Причины произошедшей катастрофы будут расследованы... и мы начали делать выводы», — сказал Нетаньяху.

