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    Ракетный обстрел помешал работе кнессета Израиля

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    Кнессет Израиля эвакуировали в разгар парламентской сессии. Работу пришлось прервать на 40 минут, сообщает 16 октября The Times of Israel. Причина — ракетный обстрел Иерусалима и Тель-Авива.

    По данным издания, депутатов направили в бомбоубежище. Эвакуацию объявили после выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В своем обращении к кнессету он заявил, что страна «начала извлекать уроки из неудач, которые привели к проникновению боевиков ХАМАС на израильскую территорию 7 октября».

    «Причины произошедшей катастрофы будут расследованы... и мы начали делать выводы», — сказал Нетаньяху.

    Также сообщается, что премьер Израиля обратился к другим государствам с призывом объединиться в противостоянии с ХАМАС и предупредил ливанскую группировку «Хезболла» и Иран, чтобы те «не испытывали Израиль».

    Напомним, конфликт на Ближнем Востоке обострился утром 7 октября после масштабной ракетной атаки сектора Газа на Израиль и проникновения бойцов ХАМАС в приграничные районы израильского государства.

    В ответ Армия обороны Израиля начала в секторе Газа операцию «Железные мечи». Израильские военные взяли под контроль все поселения возле границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам на территории сектора, в том числе и по гражданским. Израиль объявил о полной блокаде Газы, полностью приостановив поставки продуктов, электричества, топлива и медикаментов.

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    КнессетЭвакуацияИзраиль
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