В Ленинградском зоопарке крокодил Тотоша вынужден сражаться за еду с бесстрашными черепахами

Ленинградский зоопарк показал, как обедает их крокодил Тотоша, а его деликатесы хотят заполучить бесстрашные черепахи. Видео нешуточной борьбы за еду опубликовали в телеграм-канале зоопарка 16 октября.
31-летний серьезный крокодил Тотоша ест всего раз в неделю. Как поясняют сотрудники зоопарка, у него и его сородичей крайне медленный метаболизм, поэтому Тотоше хватает один раз съесть около 1,5 кг мяса или рыбы и оставаться сытым следующие семь дней.
Однако не всегда трапеза проходит без эксцессов. В этот раз компанию Тотоше решили составить его маленькие друзья — красноухие черепахи. Они проявили неслыханную дерзость и попытались отобрать сочный кусок. Сначала вместе с крокодилом тянулись за мясом в руках сотрудника зоопарка, а затем решили вытащить его прямо из пасти Тотоши. Но ему удалось отстоять свой обед.
В зоопарке отметили, что никто из животных не голодает, и черепахи нападают на крокодила по-дружески — ради забавы и дополнительной порции. А кормят Тотошу по воскресеньям в 13:15.
Ранее в Ленинградском зоопарке родился малыш альпаки, который получил «аппетитную» кличку.