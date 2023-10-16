В Ленинградском зоопарке крокодил Тотоша вынужден сражаться за еду с бесстрашными черепахами

Ленинградский зоопарк показал, как обедает их крокодил Тотоша, а его деликатесы хотят заполучить бесстрашные черепахи. Видео нешуточной борьбы за еду опубликовали в телеграм-канале зоопарка 16 октября.



31-летний серьезный крокодил Тотоша ест всего раз в неделю. Как поясняют сотрудники зоопарка, у него и его сородичей крайне медленный метаболизм, поэтому Тотоше хватает один раз съесть около 1,5 кг мяса или рыбы и оставаться сытым следующие семь дней.