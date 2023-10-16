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    В Ленинградском зоопарке крокодил Тотоша вынужден сражаться за еду с бесстрашными черепахами

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    Ленинградский зоопарк показал, как обедает их крокодил Тотоша, а его деликатесы хотят заполучить бесстрашные черепахи. Видео нешуточной борьбы за еду опубликовали в телеграм-канале зоопарка 16 октября.

    31-летний серьезный крокодил Тотоша ест всего раз в неделю. Как поясняют сотрудники зоопарка, у него и его сородичей крайне медленный метаболизм, поэтому Тотоше хватает один раз съесть около 1,5 кг мяса или рыбы и оставаться сытым следующие семь дней.

    Ленинградский зоопарк

    Однако не всегда трапеза проходит без эксцессов. В этот раз компанию Тотоше решили составить его маленькие друзья — красноухие черепахи. Они проявили неслыханную дерзость и попытались отобрать сочный кусок. Сначала вместе с крокодилом тянулись за мясом в руках сотрудника зоопарка, а затем решили вытащить его прямо из пасти Тотоши. Но ему удалось отстоять свой обед.

    В зоопарке отметили, что никто из животных не голодает, и черепахи нападают на крокодила по-дружески — ради забавы и дополнительной порции. А кормят Тотошу по воскресеньям в 13:15.

    Ранее в Ленинградском зоопарке родился малыш альпаки, который получил «аппетитную» кличку.

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