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    Пополнение в Ленинградском зоопарке: встречайте малыша альпаки по кличке Брауни

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    В Ленинградском зоопарке появился на свет малыш альпаки, который получил «аппетитную» кличку Брауни, сообщили 13 октября в пресс-службе организации. Кстати, это мальчик, он родился еще 9 августа, его родители — самец Брецель и самка Гренка.

    Ленинградский зоопарк

    Черный цвет шерстки малыша натолкнул сотрудников зоопарка на мысль, что его нужно назвать в честь вкуснейшего шоколадного пирожного. Так новорожденный альпака получил кличку Брауни.

    По традиции, детеныши альпак в Ленинградском зоопарке получают «хлебобулочные» имена. Всё из-за первой пары с кличками Кекс и Сушка. Теперь называть животных «сдобными» именами стало традицией.

    По словам работников, шестилетняя самка отлично справилась с первыми родами, но самостоятельно выкармливать кроху не смогла. У животных такое бывает с первенцами, объяснили в зоопарке. Сейчас Брауни полностью здоров и ведет активный образ жизни.

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    Ленинградский зоопаркАльпакаБрауни
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