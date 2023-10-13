Пополнение в Ленинградском зоопарке: встречайте малыша альпаки по кличке Брауни

В Ленинградском зоопарке появился на свет малыш альпаки, который получил «аппетитную» кличку Брауни, сообщили 13 октября в пресс-службе организации. Кстати, это мальчик, он родился еще 9 августа, его родители — самец Брецель и самка Гренка.

Черный цвет шерстки малыша натолкнул сотрудников зоопарка на мысль, что его нужно назвать в честь вкуснейшего шоколадного пирожного. Так новорожденный альпака получил кличку Брауни.



По традиции, детеныши альпак в Ленинградском зоопарке получают «хлебобулочные» имена. Всё из-за первой пары с кличками Кекс и Сушка. Теперь называть животных «сдобными» именами стало традицией.