В Банке России сообщили, что не планируют выпускать банкноту номиналом 10 тысяч рублей

У Банка России нет планов по выпуску банкнот номиналом 10 000 рублей. Об этом 16 октября сообщил на пресс-конференции заместитель председателя Центробанка Сергей Белов.
«На сегодняшний момент этот вопрос точно не стоит в повестке. При анализе банкнотного ряда мы смотрим на экономическую ситуацию в стране, на различные показатели. Могу сказать, что в «Основных направлениях развития наличного денежного обращения до конца 2025 года» выпуск 10-тысячной банкноты не предусмотрен», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.
По словам Белова, доля безналичных расчетов в России превышает 81 %.
Ранее Банк России выпустил в оборот модернизированные банкноты с номиналом 1 000 и 5 000 рублей. На руках у граждан они появятся не сразу. Сначала в оборот будут выпускаться уже напечатанные банкноты старого образца. Так, например, практически все регионы уже получили обновленные сторублевые банкноты, выпущенные летом прошлого года, при этом их доля в обращении пока составляет 0,1 %.
«Сейчас беспокойств санкционного характера при производстве банкнот у нас нет», — сообщил гендиректор Гознака Аркадий Трачук. По его словам, для этого имеются все необходимое оборудование и материалы как российского, так и зарубежного производства.