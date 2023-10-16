В Банке России сообщили, что не планируют выпускать банкноту номиналом 10 тысяч рублей

У Банка России нет планов по выпуску банкнот номиналом 10 000 рублей. Об этом 16 октября сообщил на пресс-конференции заместитель председателя Центробанка Сергей Белов.



«На сегодняшний момент этот вопрос точно не стоит в повестке. При анализе банкнотного ряда мы смотрим на экономическую ситуацию в стране, на различные показатели. Могу сказать, что в «Основных направлениях развития наличного денежного обращения до конца 2025 года» выпуск 10-тысячной банкноты не предусмотрен», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.