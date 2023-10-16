Смертельное ДТП на «Сортавале»: водитель грузовика остановился помочь, и в него въехали трое

Стали известны подробности массовой аварии на федеральной трассе «Сортавала», которая произошла в Ленобласти утром 16 октября. В ней погиб один из водителей.

Около 7:10 на 23-м километре Новоприозерского шоссе произошло ДТП с участием пяти автомобилей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Водитель грузовика Iveco остановился на обочине, чтобы помочь водителю съехавшей в кювет машины, и с его автомобилем столкнулся LADA Largus. После этого в «Ивеко» въехали Chevrolet Lacetti и Peugeot. В итоге все машины оказались в кювете.