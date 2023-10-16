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    Смертельное ДТП на «Сортавале»: водитель грузовика остановился помочь, и в него въехали трое

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    Стали известны подробности массовой аварии на федеральной трассе «Сортавала», которая произошла в Ленобласти утром 16 октября. В ней погиб один из водителей.

    Около 7:10 на 23-м километре Новоприозерского шоссе произошло ДТП с участием пяти автомобилей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Водитель грузовика Iveco остановился на обочине, чтобы помочь водителю съехавшей в кювет машины, и с его автомобилем столкнулся LADA Largus. После этого в «Ивеко» въехали Chevrolet Lacetti и Peugeot. В итоге все машины оказались в кювете.

    В результате ДТП 25-летняя женщина, управлявшая «Пежо», скончалась на месте. Полиция ведет проверку по факту произошедшего и устанавливает все обстоятельства аварии.

    Ранее сообщалось, что утром на «Сортавале» произошла целая серия дорожных аварий. Вместе со смертельным случилось пять ДТП, в которых в общей сложности столкнулись 14 машин. В дорожном управлении также сообщали о двух пострадавших.

    Фото: ОУ «Пожарно-спасательная служба МО» Агалатовское

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