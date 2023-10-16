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    На трассе «Сортавала» было 5 ДТП с 14 машинами. Есть пострадавшие и погибший

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    «Собрание» машин в кювете на трассе «Сортавала» утром 16 октября оказалось очень серьёзным ДТП — смертельным.

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», по предварительной информации, в период с восьми до девяти часов на 4-километровом участке федеральной дороги А-121 «Сортавала» (с 18 по 22 км) произошло пять ДТП с участием 14 транспортных средств. В результате одного из них — попутного столкновения грузового и двух легковых автомобилей — два человека получили травмы и один погиб. Остальные ДТП обошлись без пострадавших. «Фонтанка» публиковала видео с большим количеством машин в кювете.

    Накануне вечером проводилась превентивная противогололедная обработка дороги, отмечают в Упрдоре. По данным датчиков автоматизированной системы метеорологического обеспечения, установленных в дорожном покрытии, сегодня в 8–9 часов утра температура покрытия составляла плюс 0,7 градуса, температура воздуха — плюс 1,6 градуса, переходов через ночь и зимней скользкости на участке не зафиксировано. Причины и обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.

    Ещё одно массовое ДТП (или несколько аварий) произошло утром на трассе «Скандинавия». По некоторой информации, есть погибший.

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    Комментарии 1

    Гость16 Окт 2023 в 11:50
    Наверное переходов через нОль
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