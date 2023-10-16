Три грузовых и три легковых автомобиля столкнулись на «Скандинавии». Возможно, есть погибший

Массовое ДТП произошло утром 16 октября на федеральной автодороге А-181 «Скандинавия» неподалёку от Огоньков. По официальным данным, никто не пострадал. Однако по предварительной информации «Фонтанки», это ДТП может быть смертельным.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в 7:10 от службы «112» поступила информация о ДТП на 55–57-м км трассы.



«ДТП без пострадавших. На место направлены представители обслуживающей дорогу подрядной организации. Количество участников уточняется», — отмечается в сообщении.

