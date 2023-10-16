Три грузовых и три легковых автомобиля столкнулись на «Скандинавии». Возможно, есть погибший

Массовое ДТП произошло утром 16 октября на федеральной автодороге А-181 «Скандинавия» неподалёку от Огоньков. По официальным данным, никто не пострадал. Однако по предварительной информации «Фонтанки», это ДТП может быть смертельным.
Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в 7:10 от службы «112» поступила информация о ДТП на 55–57-м км трассы.
«ДТП без пострадавших. На место направлены представители обслуживающей дорогу подрядной организации. Количество участников уточняется», — отмечается в сообщении.
По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, на 55–57-м км в направлении Выборга столкнулись три грузовых и три легковых автомобиля, информации о пострадавших нет.
«Побились 4 самосвала, ТЛК и "Рекстон"», — пишут в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «В общей сложности три аварии с промежутком между авариями 1 км», — отмечает Елена в комментариях. Пробки на «Яндекс.Карте» не видно. По предварительной информации «Фонтанки», в ДТП может быть один погибший.