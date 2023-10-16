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    Три грузовых и три легковых автомобиля столкнулись на «Скандинавии». Возможно, есть погибший

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    5 комментариев

    Массовое ДТП произошло утром 16 октября на федеральной автодороге А-181 «Скандинавия» неподалёку от Огоньков. По официальным данным, никто не пострадал. Однако по предварительной информации «Фонтанки», это ДТП может быть смертельным.

    Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в 7:10 от службы «112» поступила информация о ДТП на 55–57-м км трассы.

    «ДТП без пострадавших. На место направлены представители обслуживающей дорогу подрядной организации. Количество участников уточняется», — отмечается в сообщении.

    По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, на 55–57-м км в направлении Выборга столкнулись три грузовых и три легковых автомобиля, информации о пострадавших нет.

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    «Побились 4 самосвала, ТЛК и "Рекстон"», — пишут в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «В общей сложности три аварии с промежутком между авариями 1 км», — отмечает Елена в комментариях. Пробки на «Яндекс.Карте» не видно. По предварительной информации «Фонтанки», в ДТП может быть один погибший.

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    Комментарии 5

    Гость16 Окт 2023 в 09:48
    0 дней без смертельной аварии с самосвалом.
    +0−0
    Гость16 Окт 2023 в 09:46
    Опять самосвалы, да еще и четыре штуки.
    +0−0
    Гость16 Окт 2023 в 09:45
    Почему каждый считает нужным врать? Официальные лица: "Пострадавших нет". Корреспонденты: "Есть погибший". Опять разночтения, даже в этом.
    +0−0
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