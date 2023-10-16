Множество машин в кювете на трассе «Сортавала», трава белёсая

Массовые ДТП произошли утром 16 октября не только на трассе «Скандинавия», но и на трассе «Сортавала» на севере Ленобласти. Автомобилисты винят гололедицу. Действительно, в Петербурге резко похолодало.
Пользователи «Яндекс.Карт» поставили отметку неподалёку от Керро. «Правый ряд, пять машин улетело, гололёд», — отмечает очевидец.
В телеграм-канале «Мегаполис» публикуют видео с места аварии, на нём несколько машин в кювете. «Подписчик насчитал 13 машин», — отмечается в сообщении. На записи видно, что трава в придорожной полосе белёсая — вероятно, от инея. Обстоятельства выясняются.
На «Скандинавии» массовое ДТП с грузовиками произошло на 55–57 км, не доезжая Огоньков. По предварительным данным «Фонтанки», в ДТП может быть погибший.