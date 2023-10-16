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    Множество машин в кювете на трассе «Сортавала», трава белёсая

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    21 комментарий

    Массовые ДТП произошли утром 16 октября не только на трассе «Скандинавия», но и на трассе «Сортавала» на севере Ленобласти. Автомобилисты винят гололедицу. Действительно, в Петербурге резко похолодало.

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    Пользователи «Яндекс.Карт» поставили отметку неподалёку от Керро. «Правый ряд, пять машин улетело, гололёд», — отмечает очевидец.

    В телеграм-канале «Мегаполис» публикуют видео с места аварии, на нём несколько машин в кювете. «Подписчик насчитал 13 машин», — отмечается в сообщении. На записи видно, что трава в придорожной полосе белёсая — вероятно, от инея. Обстоятельства выясняются.

    На «Скандинавии» массовое ДТП с грузовиками произошло на 55–57 км, не доезжая Огоньков. По предварительным данным «Фонтанки», в ДТП может быть погибший.

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    Комментарии 21

    Гость16 Окт 2023 в 11:50
    Самоуверенность, зазнайство, низкий уровень водитеоьского умения, наплевательское отношение к ПДД, это отличительная черта российских водителей, как следствие высокая аварийность и дополнительные пробки и заторы. Да, да пробки как раз из за недомастеров , постоянно перестпаивающихся, резко меняющих скорость и так же резко маневрирующих, именно вы а не так называемые тошноты, причина заторов, ну а когда вы рано или поздно, вы мастера попадаете в дтп, то вы прямая причина мертвых пробок.
    +0−0
    Гость16 Окт 2023 в 11:31
    Передайте дорожникам-проектировщикам, что канавы вдоль скоростных шоссе надо делать глубже и отвеснее, отбойников ни вкоем случае не устанавливать!
    А то в европе придумали широкие обочины делать с переходом в ровное поле, что бы спящие водители не пугались когда просыпаются...
    +2−0
    Гость16 Окт 2023 в 11:28
    Не путайте гололёд с гололедицей.
    Гололёд это последствия "ледяного дождя" - редкое погодное явление.
    Гололедица - ледок на дороге, который в СПб и Лен. области случается максимально неожиданно каждый год. Особенно в середине октября)
    +2−0
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