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    Пора доставать зимние шапки. В Петербурге холодный дождь, а затем и снег

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    5 комментариев

    В Петербурге холодает, в ближайшие дни температура местами может опуститься ниже 0 градусов.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 16 октября в городе небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 2–4 градусов, днём составит 7–9 градусов.

    «Сегодня Северная столица останется под влиянием тыловой части обширного циклона, центр которого в середине дня переместится на восток Кольского полуострова. В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди. <...> Атмосферное давление будет расти и составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы», — сообщает центр «ФОБОС».

    В ночь на 17 октября ожидается 2–4 градуса, дождь, местами с мокрым снегом, днём 6–8 градусов. В ночь на 18 октября — до 0 градусов, в пригородах до минус 1, днем местами небольшой мокрый снег с дождем.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 5

    Сергей крылов16 Окт 2023 в 09:34
    Интересно, когда уже на работе отопление дадут?
    +0−0
    Гость16 Окт 2023 в 09:06
    Осень прискакала словно дикий слон.
    Растоптала лето как плохой лимон.
    И пошла глумиться - дождик,ветер, грязь.
    И бредем в аптеку с соплями опять.
    +0−1
    Гость16 Окт 2023 в 09:03
    Соболиные шапки пенсионерам доставать ещё рано.
    +0−0
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