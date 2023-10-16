Пора доставать зимние шапки. В Петербурге холодный дождь, а затем и снег

В Петербурге холодает, в ближайшие дни температура местами может опуститься ниже 0 градусов.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 16 октября в городе небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 2–4 градусов, днём составит 7–9 градусов.
«Сегодня Северная столица останется под влиянием тыловой части обширного циклона, центр которого в середине дня переместится на восток Кольского полуострова. В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди. <...> Атмосферное давление будет расти и составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы», — сообщает центр «ФОБОС».
В ночь на 17 октября ожидается 2–4 градуса, дождь, местами с мокрым снегом, днём 6–8 градусов. В ночь на 18 октября — до 0 градусов, в пригородах до минус 1, днем местами небольшой мокрый снег с дождем.