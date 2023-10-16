Тоннель дамбы в Петербурге ограничен для проезда до выходных

Дорожные работы потеснили автомобилистов в тоннеле петербургской дамбы. На этой неделе подвинуться пришлось тем, кто едет по внутреннему кольцу.



С 16 по 20 октября введены ограничения движения по полосам в транспортном отсеке Невской стороны автомобильного тоннеля судопропускного сооружения С-1 Комплекса защитных сооружений Петербурга, сообщает пресс-служба Дирекции КЗС. Там ведутся регламентные и ремонтно-восстановительные работы.

Водителей просят внимательно следить за информацией на табло, разметкой, дорожными знаками и ограждениями, а также не превышать разрешенную скорость.