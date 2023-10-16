Двоим с собакой не понравился вопрос «Вы к кому?», и они оставили жителя Мурино без средств

Воскресный отдых жителя Мурино прервал звонок в дверь. Открыв, он лишился последних денег.
43-летний мужчина обратился в полицию накануне днем, стало известно «Фонтанке» 16 октября. Он, по предварительной информации, сообщил, что около половины второго дня позвонили в дверь его квартиры на улице Шоссе в Лаврики. Когда он открыл, то увидел двух незнакомцев на вид лет 35-40, с собакой. На вопрос «Вы к кому?» хозяин получил кулаком в лицо. Он упал на пол, и его начали избивать руками и ногами. После чего якобы похитили из кармана 4 тыс рублей — его последние деньги, так как мужчина находится в поисках работы.
По заявлению проводится проверка.