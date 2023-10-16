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    Двоим с собакой не понравился вопрос «Вы к кому?», и они оставили жителя Мурино без средств

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    8 комментариев

    Воскресный отдых жителя Мурино прервал звонок в дверь. Открыв, он лишился последних денег.

    43-летний мужчина обратился в полицию накануне днем, стало известно «Фонтанке» 16 октября. Он, по предварительной информации, сообщил, что около половины второго дня позвонили в дверь его квартиры на улице Шоссе в Лаврики. Когда он открыл, то увидел двух незнакомцев на вид лет 35-40, с собакой. На вопрос «Вы к кому?» хозяин получил кулаком в лицо. Он упал на пол, и его начали избивать руками и ногами. После чего якобы похитили из кармана 4 тыс рублей — его последние деньги, так как мужчина находится в поисках работы.

    По заявлению проводится проверка.

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    Комментарии 8

    Гость16 Окт 2023 в 12:06
    Видимо писатель в этом блоге.
    +0−0
    _ixform16 Окт 2023 в 12:06
    какая боль, какая боль
    +0−0
    6763359916 Окт 2023 в 12:02
    если поймают-они скажут что этот гоп-стоп собака устроила а они просто рядом стояли
    +0−0
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