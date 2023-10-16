На Пражской насмерть сбили женщину, переходившую на красный, на М-10 — мужчину

Два смертельных ДТП с пешеходами произошли за один день в Петербурге и Ленинградской области. На одной из улиц Фрунзенского района города автомобиль задавил пожилую на вид женщину, а на федеральной трассе М-10 в Тосненском районе — мужчину.



Около 0:40 15 октября у дома 46 по Пражской улице 47-летний петербуржец на своем KIA Optima сбил неустановленную женщину лет 70 на вид, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный свет, стало известно «Фонтанке» 16 октября. От полученных травм она скончалась на месте. По факту ДТП решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Водитель автомобиля за 2023 год привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 7 раз, в основном за превышение скорости.