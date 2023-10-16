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    На Пражской насмерть сбили женщину, переходившую на красный, на М-10 — мужчину

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    2 комментария

    Два смертельных ДТП с пешеходами произошли за один день в Петербурге и Ленинградской области. На одной из улиц Фрунзенского района города автомобиль задавил пожилую на вид женщину, а на федеральной трассе М-10 в Тосненском районе — мужчину.

    Около 0:40 15 октября у дома 46 по Пражской улице 47-летний петербуржец на своем KIA Optima сбил неустановленную женщину лет 70 на вид, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный свет, стало известно «Фонтанке» 16 октября. От полученных травм она скончалась на месте. По факту ДТП решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Водитель автомобиля за 2023 год привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 7 раз, в основном за превышение скорости.

    Второе ДТП случилось около 18:25 воскресенья. На 616-м километре автодороги М-10 «Россия», в Любани, 42-летний житель Киришей на автомобиле KIA Rio сбил 60-летнего местного жителя, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. Пожилой мужчина от полученных травм скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. По факту ДТП полиция ведет проверку. Водитель автомобиля в 2023 году за нарушения ПДД не привлекался.

    Тем же вечером в Петербурге, на проспекте Народного Ополчения женщина на автомобиле Chevrolet сбила 12-летнего мальчика, который выскочил на дорогу из-за припаркованных машин. Ребенок получил травмы средней тяжести и был госпитализирован.

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    Комментарии 2

    Гость16 Окт 2023 в 11:52
    При такой стоимости человеческой жизни в стране - максимум 1,2 млн. руб. даже владелец таза осилит 2 чужие жизни.
    +0−0
    Гость16 Окт 2023 в 11:21
    как заказы от похоронных бюро
    +0−1
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