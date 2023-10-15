В ночь на 16 октября перекроют движение по дамбе, в Кронштадт будет не попасть

В ночь на понедельник, 16 октября, перекроют движение на скоростной дороге комплекса защитных сооружений в Петербурге, сообщили в телеграмм-канале предприятия.

Как объяснили «Фонтанке» в пресс-службе КЗС, патруль перестанет пускать автомобилистов на дамбу в 2 часа ночи в направлении Ломоносова и из Ломоносова в Петербург.

Движение по Невской стороне (по внутреннему кольцу) перекроют при въезде в тоннель и у портового терминала «Моби Дик».

Въехать в Кронштадт во время перекрытий тоже будет невозможно, а вот покинуть город — беспрепятственно.