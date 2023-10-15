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    В ночь на 16 октября перекроют движение по дамбе, в Кронштадт будет не попасть

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    В ночь на понедельник, 16 октября, перекроют движение на скоростной дороге комплекса защитных сооружений в Петербурге, сообщили в телеграмм-канале предприятия.

    Как объяснили «Фонтанке» в пресс-службе КЗС, патруль перестанет пускать автомобилистов на дамбу в 2 часа ночи в направлении Ломоносова и из Ломоносова в Петербург.

    Движение по Невской стороне (по внутреннему кольцу) перекроют при въезде в тоннель и у портового терминала «Моби Дик».

    Въехать в Кронштадт во время перекрытий тоже будет невозможно, а вот покинуть город — беспрепятственно.

    Движение закроют ради реконструкции транспортной развязки КАД и Кронштадтского шоссе. Обещают, что работы продлятся около часа, после чего, ориентировочно в три часа ночи, ограничения снимут.

    © Фонтанка.Ру

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