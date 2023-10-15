Смольный показал, как строится подземный переход у Лахта Центра

Строительство подземного пешеходного перехода возле Лахта Центра выходит на финишную прямую, рассказали 15 октября в администрации Смольного. Сейчас он уже готов на 63% — рабочие забетонировали семь секций тоннеля и оформили пять выходов.
Правительство Санкт-Петербурга
Переход, который свяжет станцию метро «Лахта», железнодорожную станцию возле Лахта Центра и остановки транспорта в единую инфраструктурную сеть, планируют достроить в 2024 году.
По данным аукционной документации на поиск подрядчика, опубликованной в апреле 2021 года, максимальная стоимость контракта составляла 1,413 млрд рублей. На эти деньги строительной организации предписано возвести переход длиной 240 метров, шириной 4,3 и площадью 1,7 тысячи квадратных метров. Первоначальной датой окончания работ указывали 15 ноября 2023 года.
Напомним, в мае в Петербурге открыли два съезда от развязки Лахта Центра. Их строили три года.