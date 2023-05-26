В Петербурге открыли два съезда от развязки Лахта Центра. Их строили три года

В Петербурге прошла торжественная церемония запуска рабочего движения по двум съездам с кольцевой развязки у Лахта Центра. Они выводят на Приморское шоссе и улицу Савушкина.
Как сообщает пресс-служба Смольного 26 мая, в церемонии приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. Речь идет о двухполосных виадуках с Приморского путепровода: протяженность северного 980 метров, южного — 440 метров (на нем есть тротуар и велосипедная дорожка). Общая стоимость строительства — 4,6 млрд рублей, из них 2,4 млрд — это федеральное софинансирование.
Напомним, изначально по контракту работы должны были закончиться к ноябрю, однако в итоге удалось закончить их раньше. Сам контракт с «АБЗ-Дорстрой» заключили в мае 2020 года. Как заявил губернатор на церемонии, в районе Лахта Центра предстоит реализовать еще несколько крупных транспортных проектов. В частности, ведется строительство железнодорожной платформы Новая Лахта, к которой построят подземный переход (как и к запланированной станции метро).
Алексей Миллер, в свою очередь, отметил, что новые объекты позволяют проще и быстрее добраться до Лахта Центра, в том числе до новой благоустроенной набережной. «Мы всегда стремились и стремимся к тому, чтобы пространство Лахта Центра было функциональным, комфортным и уютным. Набережная Лахта Центра открыла петербуржцам и гостям нашего города замечательный вид на море. И она построена в петербургских традициях — одета в балтийский гранит», — добавил он.
Как выглядит эта набережная — можно посмотреть на «Фонтанке».