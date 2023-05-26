В Петербурге открыли два съезда от развязки Лахта Центра. Их строили три года

В Петербурге прошла торжественная церемония запуска рабочего движения по двум съездам с кольцевой развязки у Лахта Центра. Они выводят на Приморское шоссе и улицу Савушкина. Как сообщает пресс-служба Смольного 26 мая, в церемонии приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. Речь идет о двухполосных виадуках с Приморского путепровода: протяженность северного 980 метров, южного — 440 метров (на нем есть тротуар и велосипедная дорожка). Общая стоимость строительства — 4,6 млрд рублей, из них 2,4 млрд — это федеральное софинансирование.

Поделиться Поделиться





Напомним, изначально по контракту работы должны были закончиться к ноябрю, однако в итоге удалось закончить их раньше. Сам контракт с «АБЗ-Дорстрой» заключили в мае 2020 года. Как заявил губернатор на церемонии, в районе Лахта Центра предстоит реализовать еще несколько крупных транспортных проектов. В частности, ведется строительство железнодорожной платформы Новая Лахта, к которой построят подземный переход (как и к запланированной станции метро).

