Два съезда с путепровода у Лахта Центра обещают достроить к концу года

Второй этап реконструкции Приморского шоссе может завершиться на год раньше срока. Об этом сообщили в Смольном 4 января.
Два новых съезда с Приморского путепровода — Северный протяженностью 980 метров и Южный протяженностью 440 метров — готовы на
Ранее федеральный центр выделил Петербургу на строительство и реконструкцию дорог 1 млрд в 2022 году и 3,4 млрд — в 2023-м. Деньги будут направлены на строительство Южной широтной магистрали, подключение Приморского шоссе к Лахта Центру и строительство транспортной развязки на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом.