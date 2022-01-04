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Два съезда с путепровода у Лахта Центра обещают достроить к концу года

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Второй этап реконструкции Приморского шоссе может завершиться на год раньше срока. Об этом сообщили в Смольном 4 января.

Два новых съезда с Приморского путепровода — Северный протяженностью 980 метров и Южный протяженностью 440 метров — готовы на 69 %. «По условиям госконтракта работы должны быть завершены не позднее ноября 2023 года. Высокие темпы реконструкции и дополнительное финансирование дают техническую возможность завершить строительство на год раньше срока и открыть движение по новым съездам с Приморского путепровода в декабре 2022 года. Реализация проекта позволит разгрузить улично-дорожную сеть на северо-западе Петербурга и обеспечить транспортную доступность делового квартала Лахта Центр», — прокомментировали в Смольном.

Ранее федеральный центр выделил Петербургу на строительство и реконструкцию дорог 1 млрд в 2022 году и 3,4 млрд — в 2023-м. Деньги будут направлены на строительство Южной широтной магистрали, подключение Приморского шоссе к Лахта Центру и строительство транспортной развязки на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом.

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Комментарии (4)

ivandr
Молодцы. Если строить небоскребы, то в первую очередь нужно подтянуть инфраструктуру. Единственное, метро к Лахта центру не подведено, а в Москве у Москоу сити оно есть, и транспорт очень хорошо развит
asvea
Хочу как в ЗСД в частно-гос партнёрство взять сьезд от Лахты цента и метров за 500 этого съезда собирать денюжку.этак рублей 300 с машины .за пару лет лярдером стану))
147915721
а на подземный переход там никак копеечки не найдётся?
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