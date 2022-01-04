Два съезда с путепровода у Лахта Центра обещают достроить к концу года

Второй этап реконструкции Приморского шоссе может завершиться на год раньше срока. Об этом сообщили в Смольном 4 января.



Два новых съезда с Приморского путепровода — Северный протяженностью 980 метров и Южный протяженностью 440 метров — готовы на 69 % . «По условиям госконтракта работы должны быть завершены не позднее ноября 2023 года. Высокие темпы реконструкции и дополнительное финансирование дают техническую возможность завершить строительство на год раньше срока и открыть движение по новым съездам с Приморского путепровода в декабре 2022 года. Реализация проекта позволит разгрузить улично-дорожную сеть на северо-западе Петербурга и обеспечить транспортную доступность делового квартала Лахта Центр», — прокомментировали в Смольном.

