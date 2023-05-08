Погулять вдоль воды. Посмотрите, как выглядит новый променад на набережной у Лахта Центра

Горожане уже наслаждаются теплой погодой, гуляя по променаду с видом на Финский залив и корабль «Полтава», а также отдыхают на скамейках деревянного амфитеатра и делают фотографии на фоне воды и зеркального арт-объекта «Перо».

На набережной также организованы дорожки для катания на велосипедах, роликах и самокатах. Можно будет даже искупаться — обустроены спуски к воде.



На скамейках установлены специальные контейнеры для раздельного сбора мусора, а также разъемы для подзарядки телефонов.

