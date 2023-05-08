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    Погулять вдоль воды. Посмотрите, как выглядит новый променад на набережной у Лахта Центра

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    2 комментария

    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    Возле Лахта Центра открыли новое общественное пространство, передает 8 мая корреспондент «Фонтанки».

    Горожане уже наслаждаются теплой погодой, гуляя по променаду с видом на Финский залив и корабль «Полтава», а также отдыхают на скамейках деревянного амфитеатра и делают фотографии на фоне воды и зеркального арт-объекта «Перо».

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    На набережной также организованы дорожки для катания на велосипедах, роликах и самокатах. Можно будет даже искупаться — обустроены спуски к воде.

    На скамейках установлены специальные контейнеры для раздельного сбора мусора, а также разъемы для подзарядки телефонов.

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