Шри-Ланка намерена отменить визовый сбор для российских туристов

Власти Шри-Ланки анонсировали отмену визового сбора для российских туристов, 15 октября сообщает издание Daily Mirror со ссылкой на министра туризма страны Харина Фернандо.

Проект соответствующего постановления уже внесли в правительство. Помимо России, визовый сбор отменят для Индонезии, Китая, Таиланда и Индии. Отмечается, что необходимость получать визу сохранят в целях безопасности, но выдаваться они будут бесплатно.