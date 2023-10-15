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    Шри-Ланка намерена отменить визовый сбор для российских туристов

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    Власти Шри-Ланки анонсировали отмену визового сбора для российских туристов, 15 октября сообщает издание Daily Mirror со ссылкой на министра туризма страны Харина Фернандо.

    Проект соответствующего постановления уже внесли в правительство. Помимо России, визовый сбор отменят для Индонезии, Китая, Таиланда и Индии. Отмечается, что необходимость получать визу сохранят в целях безопасности, но выдаваться они будут бесплатно.

    Ожидается, что принятая мера увеличит приток туристов в страну: страдающая от последствий экономических кризисов страна намерена достичь отметки 5 миллионов туристов в год. Когда изменения могут вступить в силу, не сообщается.

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