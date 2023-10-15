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    Суперджет из Владивостока вторые сутки не может добраться до Читы. Теперь он сел в Хабаровске

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    Самолет Sukhoi Superjet 100, который направлялся из Владивостока в Читу, был вынужден сесть в аэропорту Хабаровска, 15 октября сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

    Как отметили в ведомстве, вынужденная посадка произошла из-за «ошибки в гидросистеме правого двигателя». Во время приземления никто не пострадал. Тем не менее инцидент привлек внимание экспертов СК, они проводят доследственную проверку.

    Пассажиры самолета не могут добраться домой уже больше суток. Днем ранее в аэропорт отправления вернулся самолет, выполнявший рейс из Владивостока в Читу. Пассажиры уверяли, что во время полета почувствовали удар, после чего самолет был вынужден развернуться обратно во Владивосток. Предварительное время вылета было назначено на 12:00 15 октября. В итоге самолет смог вылететь лишь в 14:15, но был вынужден сесть в Хабаровске. Очередной вылет могут перенести на 16 октября.

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