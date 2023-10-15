    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 6

    5 м/с, ю-з

    741мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd97.31eur102.55

    Шевкунов попрощался с Псковской епархией и сравнил Крым с Колымой

    2956
    15 комментариев

    Митрополит Тихон (Шевкунов) рассказал, что при Византии Крым был местом, где «люди не жили нормально». Он сравнил свое назначение с отправкой на Колыму.

    Ролик, на котором Шевкунов прощается с паствой, накануне вечером был опубликован в группе Псково-Печерского монастыря, СМИ обратили на него внимание 15 октября. В нем он признается, что к Печорам привязано его сердце. «Счастлив человек, у которого на земле есть место, которое он больше всего любит, к которому привязано его сердце. Место, земля, которая как в древнем сказании питает его силами. И для меня есть такое место на земле — это Псково-Печерский монастырь. Самое прекрасное, самое любимое, не променянное ни на что в сердце моем», — говорит митрополит, несколько дней назад решением РПЦ освобожденный от должности главы Псковской митрополии.

    Высказался он и о месте, куда предстоит ехать, Шевкунов теперь глава крымской митрополии. «Что такое Крым? Что такое Крым был в Древней Греции, в Византии? Колыма, это Колыма! Это для нас он Крым, а для них это было место, где люди не жили нормально. Ссылали туда и Златоуста, и Климента, папу римского. На Колыму! Вот и мне — на курорты Колымы», — высказался Тихон и попросил за него молиться.

    Место Шевкунова займет викарий Новгородской епархии и наместник Юрьева монастыря Великого Новгорода Арсений (Денис Перевалов).

    Митрополит Тихон Шевкунов занимает пост председателя патриаршего совета по культуре и является членом совета при президенте РФ по культуре и искусству. Некоторые СМИ называют его «духовником Владимира Путина». Сам митрополит Шевкунов рассказал журналистке Ксении Собчак, что знает Путина с 1998 года и иногда ему, уточнил священнослужитель, удается поговорить с главой государства.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ9
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 15

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    15
    close