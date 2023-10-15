Шевкунов попрощался с Псковской епархией и сравнил Крым с Колымой

Митрополит Тихон (Шевкунов) рассказал, что при Византии Крым был местом, где «люди не жили нормально». Он сравнил свое назначение с отправкой на Колыму.

Ролик, на котором Шевкунов прощается с паствой, накануне вечером был опубликован в группе Псково-Печерского монастыря, СМИ обратили на него внимание 15 октября. В нем он признается, что к Печорам привязано его сердце. «Счастлив человек, у которого на земле есть место, которое он больше всего любит, к которому привязано его сердце. Место, земля, которая как в древнем сказании питает его силами. И для меня есть такое место на земле — это Псково-Печерский монастырь. Самое прекрасное, самое любимое, не променянное ни на что в сердце моем», — говорит митрополит, несколько дней назад решением РПЦ освобожденный от должности главы Псковской митрополии.