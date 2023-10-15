Чао бамбино, сорри: как в Петербурге мучаются с (не)получением итальянских виз

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС Поделиться Поделиться





Петербуржцы, мечтавшие погреться на родине пасты, пиццы, капучино и ризотто мнутся в гигантских очередях, в итоге никуда не едут и теряют десятки тысяч рублей. Паспорта с визами им отдают уже после того, как самолеты улетели. «Фонтанка» поговорила с несколькими горожанами, у которых пропал отпуск.



Петербурженка Екатерина подала документы на визу 3 августа. Само собой, в пакете документов были все перелеты в обе стороны, и итальянцы это не могли не видеть. Вылет был назначен на понедельник, 9 октября, в 9 утра.



«На форумах писали, что визовый центр выдает документы за день до вылета. Поскольку суббота и воскресенье у них выходные, я поехала получать доки в пятницу. Со слов сотрудников, визы привозят из консульства ежедневно в 17:00 и до 17:30 их выдают. В итоге в пятницу, 6 октября, в 17:00 в визовом центре собралось около 100 человек...» — рассказала «Фонтанке» Екатерина.



Причем кто-то из этой сотни подавал визу даже раньше, чем она. В 17:00 выдача началась, а в 17:30 охрана стала всех выгонять, прямо выталкивать, и блокировать двери.

«В итоге визы получили несколько человек, чей самолет улетел два-три дня назад.... А все, кто вылетал в субботу, 7-го , воскресенье, 8-го , и понедельник, 9-го , как я, остались без документов. Ответ был такой: "Ваши документы еще в консульстве". В понедельник вечером мне пришла смс, что доки не готовы. И пришла смс после 18:00, то есть даже если бы вылет был не утром, а, скажем, к ночи, я бы всё равно не получила визу день в день, так как визовый центр работает до 18:00».



Визу Екатерина всё же забрала на днях. Выдали на полгода, что редкость. И формально не придраться — она была готова день в день — как раз 9 октября, когда был самолет. Только вот он уже улетел.

«Примерные потери — около 50 тысяч рублей. Визовый сбор — 80 евро , около 9000 рублей , сервисный сбор — 4000, билеты в обе стороны — около 30 тысяч вместе со сдачей, — рассказала петербурженка. — Это еще мало. На форумах были люди, которые теряли бронь на 800 евро . Это около 90 000 только на невозвратную гостиницу».



После такого ехать в Италию Екатерине расхотелось. Она говорит, что теперь планирует потратить отпускные деньги в России.

«Итальянцы всегда были самыми лояльными и дружественными к нам. Всегда. И в доках, и в жизни. Это уже не первая виза и не первый визит. Я езжу туда 10 лет по несколько раз в год. И они это видят ведь. Лететь желания уже нет. Потрачу деньги в пользу экономики своей страны. Они пусть разбираются с мигрантами, раз такие умные», — заявила она «Фонтанке».

Петербурженка Алена подавалась с семьей на итальянскую визу в начале сентября, как она говорит, «на радостях, что моей подруге выдали на полгода итальянский шенген».



«Вылет у нас был запланирован на 7 октября. Тревогу мы начали бить за два дня до вылета. Однако в консульство дозвониться не удалось. В визовом центре сказали приходить в пятницу, 6 октября, с документами на получение. Однако наших паспортов не было. И мы были не единственными такими. Сообщение о готовности пришло только в понедельник, спустя два дня после вылета», — пожаловалась Алена.

В итоге семье Алены выдали однократный шенген вместо мультивизы, хотя весь паспорт в итальянских наклейках.



«Я так понимаю, что сейчас это пошла стандартная практика — давать визу с одним въездом под даты поездки. Все, кто получал с нами, также были очень расстроены. Учитывая стоимость визы и консульских сборов, на пятерых человек, 3 взрослых и два ребенка, вышло около 65 тысяч , не считая страховок. Это еще около 10 тысяч рублей. Это, конечно, издевательство. Жаловаться в визовый центр бесполезно, а в консульство не дозвониться часами. Билеты мы вернули с большими штрафами и теперь думаем, как планировать новое путешествие в текущих условиях. Взыскивать не очень понятно с кого. Ответ один — выдача на усмотрение консула».



Туристический форум Винского в профильной ветке весь в аналогичных сообщениях из Петербурга. Пострадавшие туристы жалуются на потерю денег, времени и вообще делятся разочарованием в поездках в Европу в текущих условиях.

Отметим, что Италия это одна из немногих европейских стран (полный список здесь), которая продолжает выдавать визы россиянам, иногда даже на длительные сроки. И из визового центра, например, в Москве, такого числа жалоб не поступает. Но подаваться туда петербуржцам нельзя.



Как писала «Фонтанка», с 6 июля визовый центр в столице более не принимает документы у иногородних. Подать документы на визу в Москве могут только заявители с постоянной регистрацией в столице или Подмосковье, то есть со штампом в паспорте. Обладатели постоянной регистрации в Петербурге, Ленинградской, Архангельской, Вологодской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей и Республики Карелия должны обращаться в VMS в Петербурге. А все остальные отправляются в визовые центры Almaviva в регионах.



«Фонтанка» отправила запрос в визовый центр и в посольство Италии в России. На момент публикации ответа не поступило.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

